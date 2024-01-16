OpenAI розповіла про боротьбу з передвиборчою дезінформацією, що створюється за допомогою штучного інтелекту

У той час, як США готуються до президентських виборів 2024 року, OpenAI поділилася своїми планами щодо придушення дезінформації, пов’язаної з виборами у всьому світі. Компанія має намір приділяти особливу увагу підвищенню прозорості походження інформації.

Одним із таких моментів є використання криптографії для кодування походження зображень, згенерованих DALL-E 3. Це дозволить платформі краще виявляти зображення, створені ШІ, щоб допомогти виборцям оцінити достовірність певного контенту.

Цей підхід схожий на рішення DeepMind SynthID для зображень та аудіо з цифровими водяними знаками, створеними за допомогою ШІ. ШІ-генератор зображень Meta також додає до свого контенту невидимий водяний знак, хоча компанія ще не заявила про свою готовність боротися з дезінформацією, пов’язаною з виборами.

OpenAI заявляє, що незабаром працюватиме з журналістами, дослідниками та платформами для отримання відгуків щодо свого класифікатора походження. Так само користувачі ChatGPT почнуть бачити новини з усього світу в реальному часі із зазначенням авторства та посиланнями. Коли користувачі будуть ставити процедурні питання, пов’язані з голосуванням (наприклад, де і як голосувати), їх направлятимуть на офіційний ресурс голосування CanIVote.org.

Крім того, OpenAI підтверджує свою нинішню політику щодо припинення спроб видачі себе за іншу особу у вигляді дипфейків та чат-ботів, а також контенту, створеного з метою спотворити процес голосування або відмовити людей голосувати. Компанія також забороняє застосунки, створені для політичної агітації, а за необхідності її нові версії GPT дозволяють користувачам повідомляти про потенційні порушення.

OpenAI заявляє, що висновки з цих ранніх заходів, якщо вони виявляться успішними, допоможуть їй впровадити аналогічні стратегії по всьому світу.

Джерело: Engadget

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