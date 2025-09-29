OpenAI відповіла, чому "тупішає" ChatGPT: перемикання моделей для чутливого контенту

Сем Альтман на TED 2025 / YouTube

Раніше користувачі помітили погіршення роботи ChatGPT, дехто навіть збирався скасувати підписку. OpenAI опублікувала пояснення, яке, здається, не переконало передплатників.

Користувачі частково мали рацію, коли підозрювали зв’язок погіршення відповідей зі змінами після повідомлень про самогубство та проблеми людей з чутливою психікою через використання ChatGPT. Керівник розробки та віцепрезидент OpenAI Нік Терлі пояснив ситуацію роботою щодо удосконалення реакції чатбота на чутливі теми.

We’ve seen the strong reactions to 4o responses and want to explain what is happening. — Nick Turley (@nickaturley) September 27, 2025

“Ми бачили бурхливу реакцію на відповіді 4o і хочемо пояснити, що відбувається. Ми розпочали тестування нової системи безпечної маршрутизації в ChatGPT. Як ми вже згадували раніше, коли розмови торкаються делікатних та емоційних тем, система може перемикатися посеред чату на модель міркування або GPT-5, розроблену для обробки цих контекстів з особливою обережністю. Це схоже на те, як ми спрямовуємо розмови, що потребують додаткового обмірковування, до наших моделей міркування; наша мета — завжди надавати відповіді, що відповідають нашій специфікації моделі”, — написав Терлі в X (розгорнута відповідь в коментарях).

Він зазначає, що маршрутизація кожного повідомлення відбувається окремо, з тимчасовим перемиканням на іншу модель, про що повідомлятиме ChatGPT. Як випливає з пояснення, ці зміни поки що обмежені частиною користувачів, з метою вивчення реакції “перед ширшим розгортанням”. Для додаткової та більш детальної інформації Терлі порекомендував публікацію OpenAI від 2 вересня “Створення кориснішого досвіду ChatGPT для всіх”.

Однак судячи з реакцій коментаторів, такою відповіддю задоволені не всі. Кажуть, що “фактичний досвід використання цього методу вкрай поганий”, оскільки він також призводить до багать ох помилок. Є також думка про дискримінаційне відрізання надто емоційних користувачів чи тем від кращої моделі: “Не можна згадувати жодних слів, які б навіть опосередковано викликали емоції”.

“Я вдячний за роз’яснення, але категорично не погоджуюся з поточною політикою автоматичного перенаправлення розмов, що містять емоційні або “чутливі” теми, до іншої моделі. По-перше, я дорослий користувач, і я очікую, що до мене будуть ставитися з повагою і я матиму власну свободу дій”, — пише коментатор Джи Юй.

Багато уористувачів висловлюють думку, що ChatGPT практично сприймає “невимушену дружню мову” як емоційну поведінку. Фраза “я втомився, дай мені трохи відпочити” одразу ж викликала перемикання на GPT-5 в одного з них. Коментатори зазначають, що, мабуть, не варто перенаправляти будь-яку розмову з натяком на емоції, доки вона не стосується дійсно критичних тем. Фактично, ті, хто обрав модель GPT-4o, все одно отримують п’яту версію, з її особливостями та недоліками, які раніше викликали хвилю обурення.