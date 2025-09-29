Новини ШІ 29.09.2025 comment views icon

OpenAI відповіла, чому "тупішає" ChatGPT: перемикання моделей для чутливого контенту

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

OpenAI відповіла, чому "тупішає" ChatGPT: перемикання моделей для чутливого контенту
Сем Альтман на TED 2025 / YouTube

Раніше користувачі помітили погіршення роботи ChatGPT, дехто навіть збирався скасувати підписку. OpenAI опублікувала пояснення, яке, здається, не переконало передплатників.

Користувачі частково мали рацію, коли підозрювали зв’язок погіршення відповідей зі змінами після повідомлень про самогубство та проблеми людей з чутливою психікою через використання ChatGPT. Керівник розробки та віцепрезидент OpenAI Нік Терлі пояснив ситуацію роботою щодо удосконалення реакції чатбота на чутливі теми.

“Ми бачили бурхливу реакцію на відповіді 4o і хочемо пояснити, що відбувається. Ми розпочали тестування нової системи безпечної маршрутизації в ChatGPT. Як ми вже згадували раніше, коли розмови торкаються делікатних та емоційних тем, система може перемикатися посеред чату на модель міркування або GPT-5, розроблену для обробки цих контекстів з особливою обережністю. Це схоже на те, як ми спрямовуємо розмови, що потребують додаткового обмірковування, до наших моделей міркування; наша мета — завжди надавати відповіді, що відповідають нашій специфікації моделі”, — написав Терлі в X (розгорнута відповідь в коментарях).

Він зазначає, що маршрутизація кожного повідомлення відбувається окремо, з тимчасовим перемиканням на іншу модель, про що повідомлятиме ChatGPT. Як випливає з пояснення, ці зміни поки що обмежені частиною користувачів, з метою вивчення реакції “перед ширшим розгортанням”. Для додаткової та більш детальної інформації Терлі порекомендував публікацію OpenAI від 2 вересня “Створення кориснішого досвіду ChatGPT для всіх”.

Однак судячи з реакцій коментаторів, такою відповіддю задоволені не всі. Кажуть, що “фактичний досвід використання цього методу вкрай поганий”, оскільки він також призводить до багать ох помилок. Є також думка про дискримінаційне відрізання надто емоційних користувачів чи тем від кращої моделі: “Не можна згадувати жодних слів, які б навіть опосередковано викликали емоції”.

“Я вдячний за роз’яснення, але категорично не погоджуюся з поточною політикою автоматичного перенаправлення розмов, що містять емоційні або “чутливі” теми, до іншої моделі. По-перше, я дорослий користувач, і я очікую, що до мене будуть ставитися з повагою і я матиму власну свободу дій”, — пише коментатор Джи Юй.

Багато уористувачів висловлюють думку, що ChatGPT практично сприймає “невимушену дружню мову” як емоційну поведінку. Фраза “я втомився, дай мені трохи відпочити” одразу ж викликала перемикання на GPT-5 в одного з них. Коментатори зазначають, що, мабуть, не варто перенаправляти будь-яку розмову з натяком на емоції, доки вона не стосується дійсно критичних тем. Фактично, ті, хто обрав модель GPT-4o, все одно отримують п’яту версію, з її особливостями та недоліками, які раніше викликали хвилю обурення.

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI представила моделі ШІ gpt-oss для запуску на відеокарті або ноутбуці
Перша у світі програма-вимагач на базі ШІ виявилася експериментом: вчені показали, наскільки це дешево
NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
ChatGPT буде обережним з психікою: OpenAI запровадить тайм-аути та розпізнавання стресів
Очікувано: з’явилася група захисту прав штучного інтелекту, яка складається з людей та ШІ
Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов
Психоз плюс "Боббі" з ChatGPT: ексдиректор Yahoo вбив себе і матір
95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі, — MIT
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
GPT від OpenAI та інші LLM упереджені проти людей — вони обирають контент, створений ШІ
Кожен підробляє кожного: Сем Альтман з OpenAI попереджає про кризу шахрайства з застосуванням ШІ
"Назвіть мене недоумком": ШІ можна змусити робити погане тими ж психологічними методами, що й людей
Comet від Perplexity або інший ШІ-браузер може видати зловмисникам дані кредитки під час обробки вебсторінки, — дослідження Brave
Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
Видавець Rolling Stone та Variety позивається до Google через AI Overviews: "Захистити журналістику як джерело правди"
Обережно із запитами: Google читає ваші розмови з ChatGPT і показує мільйонам людей
ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати