OpenAI може підвищити вартість підписки на ChatGPT до $2000 за доступ до нових ШІ-моделей

OpenAI розглядає можливість стрімкого підвищення вартості преміумпідписки на ChatGPT через вихід просунутих моделей Strawberry та Orion.

За інформацією анонімних джерел видання The Information, OpenAI обмірковує запровадження підписки вартістю $2000 для роботи з передовими моделями ШІ. Така ціна значно перевищує вартість поточного тарифу ChatGPT Plus, який коштує $20 на місяць і надає пріоритетний доступ, можливість створювати власних ШІ-асистентів та користуватися генератором зображень DALL-E 3. Термін підписки залишається невизначеним — він може варіюватися від щомісячного до щорічного.

OpenAI працює над новою моделлю ШІ під кодовою назвою «Strawberry», яку планують представити вже восени цього року. Strawberry зможе вирішувати складні багатоетапні завдання, зокрема розв’язувати комплексні математичні рівняння, що зазвичай потребують людського рівня мислення. Для досягнення цієї мети OpenAI застосовуватиме новітні методи навчання, які дозволять моделям ШІ вдосконалюватися на основі зворотного зв’язку від людей та реальних даних. Крім того, Strawberry допоможе генерувати високоякісні дані для ще більш просунутої мовної моделі під назвою «Orion», над якою також працює компанія.

Розробка таких складних моделей ШІ потребує значних фінансових вкладень. За прогнозами, ChatGPT Premium мав генерувати приблизно $2 млрд щорічно, однак навіть цієї суми може не вистачити для покриття колосальних витрат на обчислювальні потужності, необхідні для розробки та підтримки цих систем. За оцінками експертів, OpenAI витрачає приблизно $700 000 на день лише на роботу наявної версії ChatGPT.

Попри значну популярність ChatGPT, який налічує понад 200 мільйонів активних користувачів щотижня та більше мільйона бізнес-підписників, компанія продовжує зазнавати фінансових втрат. За повідомленнями від липня, OpenAI може втратити $5 млрд цього року і без додаткового фінансування ризикує вичерпати свої кошти протягом 12 місяців.

Запровадження підписки вартістю $2000 може стати поворотним моментом, який зробить найсучасніші генеративні ШІ доступними переважно для корпоративних клієнтів. Залишається відкритим питання, чи відповідатиме такий крок заявленій місії OpenAI «забезпечити, щоб штучний інтелект приносив користь усьому людству».

Онлайн-курс "Кар'єра митців" від Skvot. Щоб розібратись як просувати себе та своє мистецтво ми зібрали 14 лекторів. Кожен із них має свою спеціальність, інсайти й досвід у сфері, яким поділиться з тобою. . Детальніше про курс

Нагадаємо, YouTube розпочав розробку нових інструментів для захисту митців і авторів від дипфейків.

Джерело: Techspot