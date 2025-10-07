OpenAI запускає застосунки всередині ChatGPT: доступні Booking.com, Spotify, Figma та інші

Вчитель з Coursera працює через ChatGPT / OpenAI

OpenAI запускає нову можливість для розробників — застосунки всередині ChatGPT. Користувачі ChatGPT вже можуть отримати доступ до інтерактивних версій Booking.com, Spotify, Expedia, Figma, Canva, Zillow та курси Coursera (на обкладинці).

Компанія також випустила попередню версію Apps SDK – інструментарію для розробників, призначеного для створення таких програм. OpenAI оголосила про це на своїй щорічній конференції розробників DevDay 2025.

“Ми хочемо, щоб ChatGPT став чудовим способом для людей досягати прогресу, бути більш продуктивними, більш винахідливими, швидше навчатися, краще виконувати все, що вони намагаються зробити у своєму житті. Технологія дозволить створити нове покоління інтерактивних, адаптивних та персоналізованих застосунків, за допомогою яких ви зможете спілкуватися в чаті”, — зазначив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Нововведення — ще одна спроба OpenAI створити програмну екосистему навколо свого флагманського продукту ChatGPT. Її старту передувало намагання компанії налагодити створення інтерактивні застосунки через GPT Store. На відміну від цього продукту, який був окремим магазином, нові застосунки працюють безпосередньо у відповідях ChatGPT та дозволяють користувачам викликати сторонні інструменти у звичайному діалозі.

You can now chat with apps in ChatGPT. pic.twitter.com/T9Owi3POim — OpenAI (@OpenAI) October 6, 2025

Як це працює, можна побачити на прикладі Spotify — музичний стрімінг анонсував свою участь у проєкті. Якщо коротко, бажану музику можна знайти за допомогою простого та природного запитання в чаті. ChatGPT запропонує під’єднати свій обліковий запис Spotify після першого запиту. Далі “аватар” програми з’явиться у діалоговому інтерфейсі під час запитів щодо треків, виконавців, рекомендацій та інших пов’язаних питань.

Можна попросити ChatGPT показувати рекомендації Spotify на основі настрою, теми, предмета або спланувати плейлист для подорожі на вихідні. Чат відкриє головну програму Spotify, якщо натиснути на відтворення пісні чи переліку. Функції у ChatGPT відрізняються залежно від того, має користувач безплатний або преміумакаунт. Стрімінг наголошує, що поки щось може працювати некоректно, та анонсує більше функцій у майбутньому.

Такий спосіб спілкування з ChatGPT породжує питання про конфіденційність та дані користувача, доступ до яких отримають сторонні розробники доступ сторонні розробники. OpenAI стверджує, що вони повинні “збирати лише мінімально необхідний обсяг даних та бути прозорими щодо дозволів”. Однак незрозуміло, чи матимуть автори програм доступ до всієї розмови користувача з ChatGPT, кількох останніх повідомлень чи лише до конкретного запиту.

Незрозуміло, як ChatGPT обиратиме сервіс серед конкурентних сервісів. Можна уявити, що компанії платитимуть за доступність у відповідях ChatGPT, але OpenAI каже, що надаватиме пріоритет користувацькому досвіду.

Джерела: TechCrunch, NeoWin