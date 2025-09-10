Новини Софт 10.09.2025 comment views icon

Це сталося: Spotify впроваджує Lossless як опцію Premium, без доплати

Андрій Русанов

Багаторічні чутки про стиснення без втрат у Spotify, котрі вже стали мемом, нарешті здійснилися. Сервіс впроваджує Lossless у 50 регіонах для користувачів Premium, без додаткової платні.

Як повідомляє офіційний сайт Spotify, підписники Premium отримають сповіщення, щойно Lossless стане доступним для них. Цифрове стиснення звуку без втрат буде реалізовано у форматі FLAC 24 біт / 44,1 кГц.

Формат Lossless буде доступний на мобільних і планшетах, ПК, а також на багатьох пристроях, що підтримують Spotify Connect — зокрема, виробництва Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon, Marantz, Bluesound та Yamaha (розширений перелік з What Hi-Fi). Підтримка Sonos та Amazon з’явиться наступного місяця.

Щоб увімкнути Lossless, його потрібно обрати у звичайних налаштуваннях якості. потрапити в них можна через натискання значка профілю → Налаштування та конфіденційність → Якість медіа, окремо для кожного режиму: Wi-Fi, стільникова мережа тощо. Також це необхідно зробити на кожному окремому пристрої, де потрібне аудіо без втрат. Позначка про використання найвищої якості з’явиться під час відтворення.

Це сталося: Spotify впроваджує Lossless як опцію Premium, без додаткової платні

Spotify дбайливо рекомендує відтворювати Lossless через Wi-Fi, дротові навушники або акустичні системи — без використання Bluetooth. Компанія зазначає, що “наразі Bluetooth не забезпечує достатньої пропускної здатності для передачі аудіо без втрат, тому сигнал необхідно стиснути перед надсиланням”. Також сервіс попереджає, що файли FLAC мають більший розмір, тому у деяких випадках може бути помітним більший час кешування на пристрої.

Spotify стає соціальною мережею: музичний стрімінг додає повідомлення, вдруге

Це без перебільшення чудова новина для користувачів. Багато хто, як автор цієї новини, вважає Spotify найзручнішим стрімінгом музики. Spotify Connect дозволяє напрочуд зручно керувати відтворенням на ресивері або іншому пристрої за допомогою смартфона чи ПК, котрі фактично перетворюються на дистанційний пульт та каталогізатор. Але при цьому вкрай засмучувала відсутність Lossless, порівняно з такими конкурентами, як Tidal, Qobuz, Apple Music тощо.

Lossless поступово розгортатиметься на понад 50 ринках до жовтня. Преміум-абоненти з Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Німеччині, Японії, Новій Зеландії, Нідерландів, Португалії, Швеції, США та Великої Британії вже почали отримувати доступ.

