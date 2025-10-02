Spotify повстав проти ШІ: стрімінг видалив 75 млн сміттєвих треків, половину своєї бази

Depositphotos

Згенеровані ШІ неякісні музикальні треки заповнили стрімінгові платформи Spotify та YouTube, не залишивши сервісам іншого виходу, як почати масово видаляти їх.

За деякими оцінками, вже до 2028 року дохід від треків, згенерованих ШІ, може скласти $4 млрд. У Spotify нещодавно заявили, що видалили з платформи 75 млн треків, майже половину від усього музичного архіву.

“Тактику спаму стало простіше експлуатувати, оскільки інструменти штучного інтелекту дозволяють будь-якій людині легко генерувати великі обсяги музики”, — зазначають у Spotify.

Поява генеративного штучного інтелекту докорінно змінила підхід до створення музичних композицій. Власне, вже не треба ні базових музичних знань, ні володіння якимось інструментом. У кілька кліків будь-хто може створювати нескінченну кількість треків. Деякі з них являють творчі експерименти, однак більшість — просто шум.

При цьому шахраї видають себе за справжніх артистів, використовуючи ШІ, нав’язуючи хибні алгоритми та отримуючи шалені гонорари. У Spotify не планують вводити повну заборону на використання ШІ. Керівники стрімінгового сервісу досі переконані, що штучний інтелект може бути потужним інструментом для творчих людей за умови відповідального використання.

“Ми тут не для того, щоби карати артистів за те, що вони використовують ШІ. Але ми тут, щоб зупинити шахраїв, які обманюють систему”, — підкреслив віцепрезидент Spotify Чарлі Хеллман.

Технологічні компанії в цілому продовжують займати лояльну до ШІ позицію. Згенерований контент швидко поширюється і збирає багато переглядів, а значить все добре. Однак користувачі краще за інших знають, наскільки все насправді недобре. Згенерований ШІ контент часто видають за створений людьми. Тому нові заходи Spotify спрямовані на повернення довіри до музики, яка розміщується на платформі.

Серед іншого, сервіс запускає фільтр музичного спаму. Система визначатиме шаблони зловживань, як от масові завантаження, дублювання треків, SEO-хаки, надкороткі аудіо, призначені для розіграшу призів. Все це буде виявлятись ще до того, як зможе вплинути на алгоритми рекомендацій.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У разі виявлення зловживань Spotify зупинятиме просування відповідних треків та, ймовірно, видалятиме їх. Сервіс також вводить жорсткіші правила щодо вокальних діпфейків. Тепер згенеровані ШІ голоси відомих виконавців будуть дозволені тільки у разі прямого схвалення з боку музикантів.

“Несанкціоноване використання ШІ для клонування голосу артиста експлуатує його особистість, підриває його майстерність та загрожує фундаментальній цілісності його роботи”, — заявляють у Spotify.

Сервіс тестує нові інструменти для боротьби із фейковими профілями, коли хтось викладає сумнівний та невідомий трек під ім’ям відомого виконавця. У Spotify зазначили, що тепер музиканти можуть повідомляти про подібне ще до того, як трек буде викладений.

У 2023 році Spotify без зайвого розголосу змінив правила виплати роялті. Тепер для отримання доходу трек має бути прослуханий не менше тисячі разів. Частково це було пов’язано із боротьбою з шахраями, які завантажували на платформу тисячі коротких роликів, згенерованих ШІ. Ці треки перевищували 30-секундний поріг відтворення для виплати роялті.

У Spotify заявили, що 75 млн видалених треків або взагалі не потрапили у мережу через блокування фільтрами, або були видалені після розміщення. Це майже три чверті від розміру активного каталогу Spotify у 100 млн пісень. Проте Spotify наполягає, що цей потік спаму ніяк не вплинув на те, як слухають музику.

“Взаємодія з музикою, створеною штучним інтелектом, на нашій платформі мінімальна і не істотно впливає на потоки або розподіл доходів для виконавців”, — підкреслюють у Spotify.

Для того, аби уникнути плутанини між треками, створеними людьми та згенерованими ШІ, Spotify впроваджує нову систему DDEX. Це технологічно підкріплений галузевий стандарт, що дозволяє артистам, лейблам та дистриб’юторам вказувати, чи використовувався ШІ під час створення композиції і яким саме чином.

“Цей галузевий стандарт дозволить розкривати більш точну та детальну інформацію. Він не заганятиме треки в хибну бінарну систему, де пісня або однозначно має бути створена з використанням штучного інтелекту, або ні”, — пояснює керівник відділу маркетингу та політики Spotify Сем Дубофф.

Конкурент Spotify — Deezer нещодавно повідомив, що майже 30 тис. треків, завантажувані щодня (кожен п’ятий), тепер повністю згенеровані штучним інтелектом. Це число стрімко зростає.

Тим часом експериментальні проєкти, такі як Velvet Sundown — самопроголошений проєкт синтетичної музики, продовжують знаходити свою аудиторію. Spotify не заблокував групу, оскільки вона не порушувала жодних правил. Однак ця справа посилила суспільний тиск, що потребує обов’язкового маркування ШІ. Тим часом на YouTube вже стали звичайним явищем підроблені плейлисти LoFi або інструментальної музики.

Джерело: ZME Science