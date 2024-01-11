OpenAI запустила GPT Store — магазин для обміну та продажу кастомізованих чатботів

Платформа дозволяє передплатникам ChatGPT публікувати власні спеціалізовані версії чатботів — наприклад, таких, що краще розуміються на математиці чи пропонують оригінальні рецепти коктейлів.

OpenAI анонсувала відкриття GPT Store у листопаді, зрештою відклавши запуск на грудень, а згодом на січень. На початку чатботи розташують у списку, зважаючи на їхню популярність. Також буде доступний пошук за категоріями.

OpenAI рекомендуватиме кілька нових чатботів щотижня, на момент запуску стартап зокрема звернув увагу на GPT від Canva, який допомагає людям розробляти логотипи, листівки тощо. Протягом наступних 3 місяців стартап обіцяв поділитись подробицями щодо того, як користувачі зможуть заробити на власних версіях GPT — це відбуватиметься на основі «‎взаємодії», але поки без конкретики.

За даними OpenAI, з моменту анонсу програми GPT Builder у листопаді користувачі створили понад 3 мільйони власних версій GPT.

Наразі платформа доступна людям, які оформили передплату на ChatGPT — Plus і Enterprise, а також нову ChatGPT Team (платна версія призначена для команд у складі приблизно 150 осіб).

ChatGPT Team пропонує доступ до GPT-4, DALL-E 3 і функції Advanced Data Analysis OpenAI, а також контролю над даними. OpenAI каже, що дані та розмови команди не використовуватимуться для навчання жодної з її моделей. Вартість ChatGPT Team — $25 на місяць за користувача при щорічній оплаті та $30 при щомісячній оплаті.

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