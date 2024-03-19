Новини Софт 19.03.2024 о 08:54 comment views icon

OpenAI запустить API за передплатою з 25 березня

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Замість щомісячного виставлення рахунків компанія надаватиме певну кількість кредитів для використання її APIOpenAI запустить API за передплатою з 25 березняOpenAI запустить API за передплатою з 25 березняAPI (абр. Application Programming Interface) — інтерфейс прикладного програмування. На практиці API — це набір компонентів, за допомогою яких одна комп’ютерна програма (бот або сайт) може використовувати іншу або PlaygroundOpenAI запустить API за передплатою з 25 березняOpenAI запустить API за передплатою з 25 березняOpenAI Playground — платформа, що дозволяє користувачам взаємодіяти з мовними моделями, пропонуючи різні параметри конфігурації..

У випадку перевищення кредитів — OpenAI виставить рахунок на додаткову суму. Варто зазначити, що якщо ви придбали кредити й не використали їх протягом року — вони згорять.

Як налаштувати передплату?

  • Натисніть «Start payment plan»
  • Оберіть скільки кредитів ви хочете придбати (поки доступні суми від 5 до 50 доларів, однак незабаром їх збільшать)
  • Підтвердьте та оплатіть передплату
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Передбачена (але ще не запущена) опція автоматичного поповнення (для цього теж необхідно заздалегідь вказати суму), яка активується коли ваш баланс занулиться.

У листах, надісланих клієнтам, OpenAI анонсувала, що API за передплатою працюватиме вже з 25 березня.

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Нагадаємо, на початку року OpenAI запустила GPT Store — магазин для обміну та продажу кастомізованих чатботів

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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