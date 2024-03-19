OpenAI запустить API за передплатою з 25 березня

Замість щомісячного виставлення рахунків компанія надаватиме певну кількість кредитів для використання її API API (абр. Application Programming Interface) — інтерфейс прикладного програмування. На практиці API — це набір компонентів, за допомогою яких одна комп’ютерна програма (бот або сайт) може використовувати іншу або Playground OpenAI Playground — платформа, що дозволяє користувачам взаємодіяти з мовними моделями, пропонуючи різні параметри конфігурації..

У випадку перевищення кредитів — OpenAI виставить рахунок на додаткову суму. Варто зазначити, що якщо ви придбали кредити й не використали їх протягом року — вони згорять.

Як налаштувати передплату?

Натисніть «Start payment plan»

Оберіть скільки кредитів ви хочете придбати (поки доступні суми від 5 до 50 доларів, однак незабаром їх збільшать)

Підтвердьте та оплатіть передплату

Передбачена (але ще не запущена) опція автоматичного поповнення (для цього теж необхідно заздалегідь вказати суму), яка активується коли ваш баланс занулиться.

У листах, надісланих клієнтам, OpenAI анонсувала, що API за передплатою працюватиме вже з 25 березня.

Dear @OpenAI, If you plan to implement metered billing with prepaid credits, please add auto-recharge, similar to products like Twilio, Mapbox, and OpenPhone. Prepaid credits without auto-recharge is so inconvenient. I already see my service stops working because I forgot to… pic.twitter.com/6sGPuhtcbG — Shyjal (@shyjal) March 19, 2024

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Нагадаємо, на початку року OpenAI запустила GPT Store — магазин для обміну та продажу кастомізованих чатботів

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