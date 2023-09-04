Новини Кіно 04.09.2023 о 13:06

«Оппенгеймер» зібрав $852 млн та став третім найкасовішим фільмом в кар’єрі Крістофера Нолана

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Юрій Орос

Автор новин

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана продовжує підійматися щаблями найкасовіших фільмів цього року. 21 серпня фільм мав 718 млн, наразі — вже понад 850 млн доларів, що дало змогу посунути з третього місця «Вартові Галактики 3‎» — завершення трилогії Джеймса Ганна для кіновсесвіту Marvel.

«Оппенгеймер» зібрав $852 млн та став третім найкасовішим фільмом в кар'єрі Крістофера Нолана

Історична драма, тривалістю 3 години зібрала по світу 851,3 млн доларів, у третіх «Вартових» — 845,5 млн доларів. Попереду двоє: «Барбі» заробила $1,36 млрд і стала найкасовішою стрічкою 2023 року, щойно обігнала «Братів Супер Маріо в кіно» з $1,34 млрд зборів.

Показник дав змогу стати третім у фільмографії Нолана. Випередили «Укорінення» (Inception), орієнтири все ще вдягнені в костюми кажана. Ще одна віха «Оппенгеймер» — фільм став другим найкасовішим фільмом усіх часів із дорослим рейтингом R. Попереду лише «Джокер», який з 2019 року зібрав 1,066 млрд.

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Проте в Нолана все ж є шанс вперше досягти мільярдного результату, а фільму стати «Мільярдгеймером». Вагомий внесок у ріст заробітків вніс початок прокату в Китаї на цих вихідних. Аналітики оцінюють потенціал цього ринка досягти 900 млн, потім будуть ще покази в IMAX пізніше цього року та ймовірний повторний прокат перед сезоном нагородження (на початку наступного року), повідомляє Collider.

«Оппенгеймер» зібрав $852 млн та став третім найкасовішим фільмом в кар'єрі Крістофера Нолана

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