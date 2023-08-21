«Оппенгеймер» заробив $718 млн, потрапивши у четвірку найкасовіших фільмів року. «Барбі» – наближається до першого місця з $1,28 млрд

«‎Оппенгеймер» Крістофера Нолана успішно завершує п’яті вихідні прокату з додатком до міжнародної каси у розмірі $32 млн та глобальними зборами у $718 млн. «‎Барбі» Ґрети Ґервіґ тим часом заробила ще $26,7 млн в черговій сесії, довівши загальний заробіток до $1,279 млрд.

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Історична драма Нолана стала 4-й найкасовішим фільмом режисера у світі, випередивши «Інтерстеллар», а також 4-м найбільшим фільмом 2023 року після «‎Брати Супер Маріо в кіно» ($1,35 млрд), «Вартові Галактики 3‎» ($845 млн) та «‎Барбі». «Оппенгеймер» – це також найкасовіший фільм режисера на 50 закордонних ринках, включаючи Німеччину, Індію, Бразилію та Саудівську Аравію.

Цього тижня «‎Оппенгеймер» дебютує в Італії та Греції, а прем’єра в Китаї запланована на 30 серпня.

Романтична комедія про ляльок Mattel «‎Барбі» тим часом додала ще $26,7 млн ​​із 75 ринків у 5 сесію прокату, довівши міжнародні збори до $711,9 млн, а глобальні – до $1,279 млрд. Фільм Ґрети Ґервіґ став другою найбільшою стрічкою WB у світі та п’ятою найкращою у світі загалом. Це найвищий прибуток студії на 30 ринках, включаючи Велику Британію, Бразилію, Австралію, Нову Зеландію, Аргентину та Польщу.

«Барбі» стала найуспішнішою стрічкою Warner Bros. в Україні – касові збори сягнули ₴110 млн.

Інша робота WB «Мег 2: Западина» зібрала понад $300 млн у світі, а спільна прем’єра з DC «‎Синій жук» досягла глобальних $43 млн, змістивши в національному прокаті рекордсменку «‎Барбі» ($25,4 млн проти $21,5 млн) – хоча збори були меншими ніж очікувалось. Виробництво третього для DC фільму у 2023 році обійшлося у $100 млн, немало коштувала й реклама – тож стрічці доведеться неабияк підсилитись і сподіватись на «‎сарафанне радіо». Нині на Rotten Tomatoes стрічка має 76% від критиків та 92% від аудиторії, наша рецензія нижче:

Заснований на реальній історії «Ґран Туризмо» від Sony додав $6,3 млн на 34 ринках із загальними міжнародними зборами у $22,7 млн. «Місія неможлива. Розплата. Частина перша» нині має $376,4 млн в міжнародній та $541 млн у глобальній світовій касі.

Джерело: Variety, Deadline