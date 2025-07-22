OPPO A5 та A5x вже в Україні — міцний захист та батарея на 6000 мА-год від 6499 грн

Міцні смартфони OPPO A5 та A5x

В Україні починається продаж нових бюджетних смартфонів серії A: А5х та A5. Ці новинки відрізняються високим рівнем захисту та батареєю великої місткості з терміном служби 5 років. Раніше у продаж надійшли моделі OPPO A5 Pro та OPPO A5 Pro 5G.

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Захист

OPPO A5 та OPPO A5x мають захист від води та пилу за стандартом IP65. Герметичний корпус не пропускає частки пилу, піску чи ворсу, крапель дощу, випадкових бризок напоїв чи вологи на кухні. Слот для SIM-карти герметизований силіконовими прокладками, а роз’єм USB-C захищено водонепроникним гніздом. Усередині пристроїв критичні компоненти додатково захищено спеціальними піноматеріалами та клеєм, що знижує вплив вібрацій і ударів.

Пристрої відповідають військовим стандартам ударостійкості та мають відзнаку SGS Gold Label. Результати лабораторних випробувань підтверджують витривалість смартфонів при падіннях, подряпинах від ключів і навіть у випадку наїзду автомобілем. Екран із подвійним загартуванням витримує удари на 160% сильніше, ніж звичайне скло.

Характеристики OPPO A5 та OPPO A5x

Смартфони OPPO A5 та OPPO A5x мають 6,67-дюймові IPS дисплеї з роздільною здатністю 1604х720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Також пристрої отримали один і той самий процесор Snapdragon 6s Gen1. При цьому OPPO A5 комплектується 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. OPPO A5x має лише 4 ГБ оперативної пам’яті та одну версію сховища місткістю 128 ГБ. Є слот для карти пам’яті.

Ще одна відмінність між моделями полягає в камерах. Доступніша версія OPPO A5x має одиночну 32-мегапіксельну камеру на задній панелі та 5-мегапіксельну фронтальну камеру. У випадку OPPO A5 головна камера подвійна. Вона містить 50-мегапіксельний основний модуль та 2-мегапіксельний допоміжний монохромний модуль глибини. Фронтальна камера ─ теж 5-мегапіксельна.

Обидві новинки отримали акумулятори місткістю 6000 мА-год. Завдяки цьому смартфони можуть працювати до 16,34 години в режимі перегляду відео на YouTube без перерви, до 26,6 години в режимі голосових дзвінків з вимкненим екраном або до 450 годин у режимі очікування. Технологія швидкого заряджання SUPERVOOC Flash Charge потужністю 45 Вт дозволяє зарядити батарею до 30% за 21 хвилину, а повна зарядка триває 84 хвилини. Виробник обіцяє 5-річний ресурс акумулятора. Батарея збереже понад 80% початкової місткості навіть після 1700 циклів заряджання, що еквівалентно п’яти рокам активного використання.

Модель OPPO A5x додатково оснащена ІЧ-портом, що дозволяє використовувати смартфон як пульт керування для сумісних пристроїв. А от у версії OPPO A5 про це згадки немає. Для обох пристроїв заявлені однакові розміри 165,71х76,24х7,99 мм та вага 193 г.

Ціна

Смартфони OPPO A5 6/128 ГБ та OPPO A5 8/256 ГБ пропонуються за цінами 7499 грн та 8499 грн відповідно. А молодша версія OPPO A5х 4/128 ГБ доступна за ціною 6499 грн. До 27 липня 2025 року при купівлі цих новинок покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 у подарунок.

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OPPO A5 доступний у двох кольорах Aurora Green (Мерехтливий зелений), Mist White (Туманно-білий). Кожен варіант має матову текстуру, створену за допомогою CNC-оброблення та технології UV-друку. Водночас OPPO A5x представлений у двох кольорах Cosmic Blue (Космічний синій) і Glowing White (Сяючий білий).