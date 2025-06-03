OPPO A5 Pro 5G вже в Україні – підводна зйомка та батарея на 5800 мАг за 10 тис. грн

Смартфон OPPO A5 Pro 5G

Невдовзі після виходу на ринок OPPO A5 Pro компанія OPPO AED Україна почала продажі нового бюджетного смартфона — OPPO A5 Pro 5G. Ця модель пропонує високий рівень захисту від зовнішніх впливів та місткий акумулятор.

Смартфон OPPO A5 Pro 5G отримав 6,67-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1604×720 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Функція Glove Touch дозволяє керувати пристроєм у рукавичках. Новинка оснащена процесором MediaTek Dimensity 6300 (як у нещодавньому Sharp Aquos Wish 5). Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2.

Камера на задній панелі смартфона має два модулі. Головний – 50-мегапіксельний. Ще є допоміжний 2-мегапіксельний монохромний сенсор. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея містить 8-мегапіксельний сенсор. Програмне забезпечення додає функції на базі ШІ, серед яких:

ШІ Портретна ретуш

ШІ Вирізання зображень 2.0

ШІ Видалення бліків

ШІ Усунення розмиття

ШІ Студія для редагування фото

Крім того, пристрій підтримує підводну зйомку без додаткових чохлів. Це забезпечується завдяки рівню захисту за стандартом IP69. Смартфон також пройшов військову сертифікацію ударостійкості.

Смартфон OPPO A5 Pro 5G оснащений акумулятором місткістю 5800 мАг. Підтримується швидка зарядка SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Ще тут є стерео динаміки з підтримкою режима Ultra Volume Mode, який підвищує гучність до 300%. Додатково виробник повідомляє про технології та функцій, які покращують зв’язок та ігрову продуктивність. Пристрій працює під управлінням оболонки ColorOS 15.0, яка заснована на Android 15.

Новий OPPO A5 Pro 5G надійшов у продаж в Україні за рекомендованою ціною 9999 грн. При купівлі смартфону А5 Pro 5G з 2 по 22 червня 2025 року кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок. Апарат доступний у двох відтінках: Чорно-коричневий (194 г, 7,76 мм) та Оливковий Зелений (195 г, 7,86 мм). Задня панель у варіанті Olive Green оздоблена веганською шкірою.