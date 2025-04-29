Смартфон OPPO A5 Pro вже в Україні — захист військового класу, батарея 5 800 мАг і ціна від ₴8 500

На український ринок вийшов новий бюджетний смартфон OPPO A5 Pro. Цей пристрій отримав захист від пилу та води за стандартами IP69/68/66, а також має сертифікат ударостійкості військового класу. Пристрій витримує не лише занурення у воду, але й вплив високотемпературних і високонапірних струменів. Також підтримується підводна зйомка.

Смартфон OPPO A5 Pro оснащений 6,67-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю HD+ 1604х720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Максимальна яскравість на сонці досягає 1000 ніт. Смартфон підтримує управління в рукавичках за допомогою технології Glove Touch.

Пристрій отримав процесор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen2, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2. Також підтримується можливість встановлення карти пам’яті.

На задній панелі OPPO A5 Pro розташувалась подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль з авто фокусом та об’єктивом f/1.8. Додатково доступний 2-мегапіксельний портретний модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея отримала 8-мегапіксельний сенсор.

Новинка має акумулятор місткістю 5800 мА·год та підтримує технологію швидкого заряджання SUPERVOOC потужністю 45 Вт й протоколи швидкої зарядки PD. Швидка зарядка дозволяє зарядити пристрій на 30% всього за 19 хвилин. Додатково повідомляється про наявність стерео динаміків.

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Смартфон OPPO A5 Pro працює під управлінням ColorOS 15 та містить кілька функцій штучного інтелекту для покращення користувацького досвіду. Наприклад, технологія ШІ GameBoost динамічно налаштовує частоту кадрів, забезпечуючи до 5 годин стабільного геймінгу. ШІ Підсилення сигналу та BeaconLink призначені для стабільного зв’язку. Функція ШІ Живі фотографії (LivePhoto) вперше доступна в смартфонах цієї ціновій категорії, дозволяючи знімати відео за 1,5 секунди до і після натискання кнопки. Додаткові ШІ-функції, як-от ШІ Видалення бліків, ШІ Покращення чіткості, ШІ Усунення розмиття і ШІ Вирізання зображень 2.0, розширюють можливості редагування фото.

OPPO A5 Pro доступний у двох кольорах: Шоколадний Мокко (Mocha Brown) та Оливково Зелений (Olive Green). Товщина корпусу складає 7,76 мм, а вага – 194 г для Mocha Brown, у той час, як варіант Olive Green – 7,86 мм і важить 195 г.

Ціна OPPO A5 Pro в конфігурації 8/128 ГБ пам’яті становить 8499 грн, а версія з 8/256 ГБ пам’яті коштує 9299 грн.

Нещодавно Oppo випустила найтонший у світі складаний смартфон ціною €1799 — Find N5.