Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 1 та 4 Gen 1 — доступніші мобільні платформи з підтримкою ШІ, 5G, Wi-Fi 6E та фото 200 МП

Наступне покоління процесорів Qualcomm реалізує флагманські функції у більшій кількості смартфонів середнього класу. Виробник анонсував два нових чипи: Snapdragon 6 Gen 1 та Snapdragon 4 Gen 1. До їх складу входять схеми штучного інтелекту та апаратна підтримка 5G.

Більш потужний Snapdragon 6 Gen 1 підтримує фото з роздільною здатністю до 200 МП та знімання відео у HDR. Він оснащеній «інтуїтивною допомогою ШІ» – функція налаштовує пристрій залежно від активності користувача. За твердженням Qualcomm, нова SoC є на 40% швидшою, ніж Snapdragon 695, а вбудований графічний процесор на 35% швидший за попередника.

Snapdragon 4 Gen 1 орієнтований на тривалий час автономної роботи. Він також оснащений функціями ШІ та підтримує фото до 108 МП. Збільшення продуктивності у порівнянні з Snapdragon 480 Plus – 15% в процесора та 10% в графічного ядра.

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Обидва набори мікросхем можуть підключатися до 5G, але тільки Snapdragon 6 Gen 1 підтримує як міліметрові хвилі (mmWave), так і діапазон частот нижче 6 ГГц (Sub-6GHz) для швидкого підключення. Чип серії 4 обмежений лише діапазоном нижче 6 ГГц. Тільки Snapdragon 6 Gen 1 підтримує стандарт Wi-Fi 6E – 4 Gen 1 працює лише з Wi-Fi 5.

Очікується, що Snapdragon 4 Gen 1 вийде до кінця цього року, а 6 Gen 1 – на початку наступного року. Про конкретні смартфони або інші пристрої з новими процесорами поки нічого не відомо.

Джерело: GSMArena