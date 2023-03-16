Оскар Айзек, Ендрю Ґарфілд і Міа Ґот зіграють у фільмі Ґільєрмо дель Торо «Франкенштейн» для Netflix

За кілька днів після тріумфу темно-фентезійного повнометражного мультфільму «Піноккіо» на «Оскарі», Ґільєрмо дель Торо знову взявся до роботи та пише сценарій до нової стрічки, яка переосмислить готичний роман Мері Шеллі 1818 року.

Джерела видання Deadline повідомляють, що Ендрю Ґарфілд, Оскар Айзек і Міа Ґот ведуть ранні переговори про те, щоб зіграти головні ролі у фільмі. Сам дель Торо напише сценарій та зрежисує картину.

Режисер вже деякий час розробляє проєкт «Франкенштейн» і давно хотів зняти фільм, зосереджений на культовій історії Мері Шеллі. Невідомо у які часи — старовинні чи сучасні — відбуватимуться події картини, а також хто зіграє Віктора Франкенштейна та його «потвору»; Міа Ґот, ймовірно, зіграє кохану жінку професора Елізабет Лавенца.

Культовий роман Мері Шеллі 1818 року, який часто називають початком сучасного жанру наукової фантастики, багато разів екранізували. Одна з найвідоміших спроб — «Франкенштейн» Джеймса Вейла 1931 року, який поклав початок успішній серії фільмів Universal про монстрів. У своєму романі Шеллі розповідає історію вченого Віктора Франкенштейна, який внаслідок загадкового наукового експерименту створює страшну, але чутливу істоту.

Офіційних пропозицій до акторів не надходило, але дель Торо вже зустрічався з усіма трьома.

Айзек знявся у серіалі «Сцени з подружнього життя» для HBO, номінований на «Еммі», та мінісеріалі Marvel «Місячний лицар»; нещодавно його обрали на роль письменника Курта Вонеґутта у серіалі «Пекельне місто»/Helltown.

Ґарфілд за роль детектива Джеба Пайрі у мінісеріалі Hulu «Під прапором небес» був номінований на «Еммі» та премію «Гільдії кіноакторів». Нині актор разом із Флоренс П’ю збирається зіграти у фільмі StudioCanal «We Live In Time».

«Королева крику «Королева крику» — амплуа акторки, яка часто знімається у фільмах жахів або з'являється на екрані як жертва, яку переслідують монстри та маніяки, або ж регулярно грає головні жіночі ролі у фільмах цього жанру.» Міа Ґот зіграла у слешері «X» 2022 року, його приквелі «Перл» та продовженні «Максін», а також у науково-фантастичному фільмі жахів «Безмежний басейн», що вийде цьогоріч.

У неділю дель Торо отримав вже третю премію «Оскар», раніше його двічі відзначали за драму «Форма води» 2017 року — за найкращу режисуру та найкращий фільм. Режисер також був представлений у 2007 році в номінаціях «Найкращий сценарій» та «Найкращий фільм іноземною мовою» за темне фентезі «Лабіринт Фавна» та у 2022 році потрапив у номінацію «Найкращий фільм» із психологічним трилером «Алея жаху».