Оцінка SpaceX досягла $140 млрд, що робить її найдорожчою приватною компанією в США

В липні SpaceX оцінювалась у $127 млрд, а нині в $140 млрд — через пропозицію компанії продати акції інсайдерів по $77 за одиницю, повідомляють джерела Bloomberg.

Останніми тижнями компанія обговорювала різні ціни, але зрештою зупинилася на 140 мільярдах доларів для оцінки в тендерній пропозиції. Невідомо, чи залучатиме компанія капітал у первинному раунді фінансування за такою оцінкою.

Представник SpaceX, найдорожчої приватної компанії в США, не одразу відповів на запит про коментар.

SpaceX, що базується в Готорні, Каліфорнія, домінує на ринку комерційних космічних запусків. Компанія відправляє корисний вантаж на орбіту для приватних клієнтів, NASA та інших державних установ; переправляє астронавтів до Міжнародної космічної станції; запустила першу приватну місію для космічних туристів.

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SpaceX також створює групу з тисяч супутників Starlink для передачі широкосмугового інтернет-покриття на Землю. Раніше Маск заявляв, що Starlink можуть виділити в публічному лістингу, коли грошові надходження стануть “більш передбачуваними”. У червні 2021 року Маск заявив, що компанії потрібно інвестувати від 20 до 30 мільярдів доларів, щоб зберегти конкурентні позиції Starlink.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, очільник SpaceX Ілон Маск є найбагатшою людиною світу і нині володіє 168 мільярдами доларів. Його частка в SpaceX оцінюється приблизно в 47 мільярдів доларів.

Однак не все так добре в бізнес-імперії підприємця. У жовтні 2022 року Маск придбав Twitter за 44 млрд долларів, що стало найбільшим в історії викупом технологічної компанії з використанням позикових коштів. Щоб укласти угоду Ілон звалив на компанію (яка не приносила прибутку протягом восьми років) близько 13 мільярдів доларів боргу. Це означає, що компанія заробляє менше грошей на рік, ніж заборгувала своїм кредиторам.

Оновлення, ініційовані Маском у соцмережі, поки також не викликають надто багато позитивних емоцій — ані у користувачів, ані у рекламодавців. Хаос, спричинений запуском передплати Twitter Blue відвадив деяких партнерів. Реклама є основним джерелом доходу компанії, але низка компаній, включаючи страхову організацію Allianz і автовиробника Audi, поки призупинили просування у соцмережі.