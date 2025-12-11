"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів

Такі оцінки "П'ять ночей у Фредді 2" мав на момент написання статті / Rotten Tomatoes

Критики знищили “П’ять ночей у Фредді 2” ще до фактичного релізу. Однак вже у перший вікенд прокату фільм заробив $64 млн (вдвічі більше виробничого бюджету) і відкрив глядацькі рейтинги, які показали зовсім інакшу картину.

В якийсь момент “П’ять ночей у Фредді 2” мав 12% від критиків і 88% від глядачів Rotten Tomatoes, чим, згідно з Forbes, побив рекорд платформи з найбільшої різниці в рейтингах — аж у 75%. Попереднім “лідером” був класичний бойовик 1999 року “Святі з нетрів”, який отримав 26% критиків до 91% глядачів і різницю між оцінками в 65%.

Власне те, що думка критиків не збігається з глядацькою, мало кого здивує. Хоча для адаптацій відеоігор є скоріше правилом: просто подивіться на оцінки фільмів “Майнкрафт” та “Брати Супер Маріо в кіно”. Хоча інколи рейтинги міняються місцями, як у випадку “Останніх з нас” чи “Відьмака”.

Різниця в оцінках глядачів та критиків для екранізацій відеоігор

Назва Оцінка критиків Оцінка глядачів Різниця П’ять ночей у Фредді 2 12% 88% 75% П’ять ночей у Фредді 33% 86% 53% Uncharted: Незвідане 41% 90% 48% Warcraft: Початок 29% 76% 47% Майнкрафт 47% 85% 38% Бордерлендс 10% 48% 38%

“П’ять ночей у Фредді 2” — це вже другий фільм, натхненний популярною франшизою ігор жахів Скотта Коутона. Джош Гатчерсон, Меттью Ліллард, Елізабет Лейл та Пайпер Рубіо повернулися у продовженні, яке розповідає про колишнього нічного охоронця піцерії, який має протистояти нашестю аніматронних убивць. Емма Таммі знову виступила режисером.

ITC, нагадаємо, оцінив фільм у 4/10 бали:

“П’ять ночей у Фредді 2” ризикує стати святом фансервісу для фанатів гри та провалом для нейтрального глядача або пересічного шанувальника жанру горор”, — з рецензії.

Джерело: Forbes, World of Reel