Disney йде на рекорд: "Зоотрополіс 2" заробив $900 млн за два тижні прокату

Мультфільм “Зоотрополіс 2” упритул наблизився до каси в один мільярд — всього за два тижні з моменту першого показу.

На старті прокату нове анімаційне творіння Disney побило 25 рекордів і, схоже, не збирається зупинятись. На цей час каса другого “Зоотрополісу” сягнула $915,8 млн по всьому світу, що зробило його третім за касою голлівудським релізом у 2025 році у світі та першим в міжнародному прокаті. В Китаї мультфільм заробив близько $430,4 млн і є другим найкасовішим кінорелізом після “Месники: Завершення”.

Тим часом Disney завдяки мультфільму подолала позначку у $5 млрд касових зборів. Це перша студія, яка досягла цієї віхи у 2025-му, і єдина, яка робить це другий поспіль рік. Очікується, що вже наступного тижня “Зоотрополіс 2” подолає поріг у мільярд.

Нагадаємо, що оригінальний “Зоотрополіс” 2016 року отримав “Оскар” та заробив загалом $1,02 млрд по всьому світу. Другий фільм за режисури Джареда Буша і Байрона Говарда продовжив оповідь про кролика-копа та лиса-шахрая, які возз’єднуються, щоб переслідувати таємничу рептилію. Мультфільм на цей час має оцінку в 91% на Rotten Tomatoes та 9 з 10 від оглядачів нашого сайту. Бюджет “Зоотрополіс 2” оцінюється у приблизно у $150 млн.

Новачок прокату “П’ять ночей у Фредді 2” від Universal та Blumhouse заробив $109,1 млн по всьому світу — вище прогнозів, але менше, ніж у першого фільму. На домашній прокат припало $63 млн, міжнародний приніс $46,1 млн.

“П’ять ночей у Фредді 2” — це вже другий фільм, натхненний популярною франшизою ігор жахів Скотта Коутона. Джош Гатчерсон, Меттью Ліллард, Елізабет Лейл та Пайпер Рубіо повернулися у продовженні, яке розповідає про колишнього нічного охоронця піцерії, який має протистояти нашестю аніматронних убивць. Емма Таммі знову виступила режисером.

Найбільше у випадку “П’ять ночей у Фредді 2” здивували оцінки, а саме різниця в глядацьких та журналістських рейтингів: 88% та 12% на Rotten Tomatoes відповідно. Оглядач ITC Денис Федорук, здається, більш схилявся до другого й поставив фільму 4 з 10 можливих балів:

“П’ять ночей у Фредді 2” ризикує стати святом фансервісу для фанатів гри та провалом для нейтрального глядача або пересічного шанувальника жанру горор… Словами “це суто фанатський контент” можна було починати й одразу ж закінчувати будь-яку кінокритику стосовно поточного кіно. Якщо ж вам абсолютно байдуже на оманливо усміхнених термінаторів дитсадкового штибу і ви чомусь опинилися на сеансі, прийміть щирі співчуття”.

Зазначимо, що перший фільм так само мав суперечливі оцінки, але став касовим хітом і зібрав майже $300 млн при бюджеті у $20 млн. Продовження обійшлось у $36 млн.

