П’ятничний чат ITC: коли Windows втрачає користувачів,Tesla порушує правила та AMD домінує над NVIDIA

Коли стомлені очі щохвилини кидають погляд на годинник, а на серці замість втоми відчувається радісне піднесення, це значить, що вже скоро завершується останній важкий робочий день. А йому на заміну приходять «Легкі підсумки тижня» в нашій традиційній рубриці «П’ятничний чат ITC». Тут можна в найкращих читацьких традиціях одразу пірнути у коментарі.

Хто б міг подумати, що здавалося б така монолітна структура як Microsoft стикнулася з серйозними проблемами. За останні три роки кількість пристроїв з Windows скоротилася з 1,4 мільярда до трохи більше мільярда, а це, на хвилинку, мінус 400 мільйонів користувачів. Звучить як справжня катастрофа для гіганта, який звик десятиліттями домінувати на ринку операційних систем. Особливо болісно це виглядає на тлі того, що підтримка Windows 10 завершується в жовтні 2025 року, а багато комп’ютерів просто не потягнуть Windows 11.

Але найцікавіше, що ці 400 мільйонів «втікачів» не всі перейшли на macOS — продажі Apple теж падають. Справжня причина в тому, що люди масово замінюють комп’ютери на смартфони та планшети. Для перегляду новин, фільмів і навіть роботи багатьом цілком вистачає мобільного пристрою. Тепер Windows залишається актуальною переважно для геймерів і професіоналів, які працюють зі спеціалізованим софтом. А з появою Google Docs і хмарних сервісів навіть Microsoft Office перестав бути незамінним аргументом на користь Windows.

І як тут конкурувати, коли смартфони пропонують заміну в деяких робочих сценаріях за допомогою таких інструментів, як Samsung DEX чи Motorola Ready For. Цілком можливо, що ми спостерігаємо лише початок грандіозного занепаду колись безальтернативного гіганта. Нічого дивного — світ міняється.

Tesla вирішила «зіграти на публіку» в черговий раз прорекламувавши свій автопілот. І ось начебто гучна подія — «перше у світі» автономне доставлення автомобіля з фабрики до клієнта. Model Y самостійно проїхала від гігафабрики в Остіні до дому нового власника, і все здавалося б пройшло чудово. Але ж це Tesla — без курйозів не обійшлося. Розумний автомобіль вирішив припаркуватися прямо на пожежній смузі, де великими червоними літерами написано «Стоянка заборонена».

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Це далеко не перший ляп автопілота Tesla. Ютуб та інші платформи просто переповнені кумедними відео з помилками Тесла в момент руху під керуванням автопілота. Твердження Ілона Маска про «перший повністю автономний автомобіль» не відповідає дійсності, адже Waymo тестує свої безпілотники в Фініксі вже з 2024 року. Але навіщо перевіряти факти, коли можна просто заявити про «революцію» і сподіватися, що ніхто не помітить паркування на пожежній смузі?

Тому поки що дуже рано говорити про заміну людей в керуванні транспортними засобами. Так, автопілоти добилися серйозних результатів, але як показує практика — найменша позаштатна ситуація й автопілот починає робити дитячі помилки.

Тим часом Джим Фарлі, генеральний директор Ford, публічно визнав загрозу з боку китайських автовиробників і назвав ситуацію «боротьбою за майбутнє». Але найцікавіше те, що сам він вже довгий час їздить на китайському Xiaomi SU7 і зізнається: «Я не хочу його віддавати. Він чудовий». Ось це я розумію послідовність — критикувати конкурентів і водночас користуватися їхньою продукцією. Нагадує топових менеджерів Android брендів, які ходять в повсякденному житті з iPhone.

Фарлі підкреслює, що китайські бренди не просто копіюють, а пропонують продумані дизайни, сучасні технології та доступні ціни. 70% усіх електрокарів продається саме в Китаї, і там випускають моделі з приголомшливим оснащенням. Huawei та Xiaomi інтегрують свої системи так, що все автоматично синхронізується з цифровим життям водія. Тим часом американські компанії скасовують проєкти електромобілів і знижують прогнози виробництва. Видається, китайські автовиробники вже тепер випереджають своїх конкурентів. Хто б міг про таке подумати навіть 5 років тому?

Для кіноманів цього разу хороші новини. Universal випустила перший тизер нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея», і хоча студія намагається контролювати його поширення, екранні записи вже гуляють по Reddit і X. У тизері ми бачимо Тома Голланда в ролі Телемаха, який шукає свого батька Одіссея, та Мета Деймона, який грає самого царя Ітаки.

Майбутня стрічка вже тепер має чим похвалитися. В першу чергу своїм бюджетом — $250 мільйонів, що робить її найдорожчим фільмом Нолана. Крім того, це перша повнометражна стрічка, повністю знята на плівкові камери IMAX. Прем’єра запланована на 17 липня 2026 року, так що є час підготуватися до чергового кіношедевру від майстра.

Українська студія GSC Game World випустила детальний відеогайд по Zone Kit — офіційному набору інструментів для створення модів до S.T.A.L.K.E.R. 2. У семихвилинному ролику розробники покроково показують, як додати в гру нову зброю: від підготовки моделі до налаштування фізики, анімацій і звуків. Тепер навіть новачки в модингу зможуть розібратися в усіх хитросплетіннях завдяки детальним поясненням.

Правда, є одна маленька проблема, про яку ми вже писали раніше. Zone Kit важить майже 700 ГБ, що робить його справжнім рекордсменом серед інструментів для модифікації ігор. Для порівняння, Creation Kit для Starfield займає всього 20 ГБ. GSC пояснює це тим, що ресурси надані в нестисненому вигляді для зручності модерів, але визнає, що розмір вийшов «доволі суттєвим». Студія обіцяє в «Фазі 2» спробувати зменшити об’єм, але поки що тим, хто хоче створювати сталкерські моди, доведеться інвестувати в окремий накопичувач.

Valve оновила панель продуктивності в Steam, і тепер вона показує не просто FPS, а й розбиває кадри на «справжні» та згенеровані технологіями на кшталт DLSS, XeSS або FSR. Новий інструмент має чотири рівні деталізації, що чимось нагадує підхід в грі Indiana Jones and the Great Circle. Надається вибір від простого лічильника FPS до повного набору даних з розбивкою по CPU, GPU, оперативній пам’яті та типу кадрів.

Valve попереджає, що чим більше інформації ви оберете, тим більше місця займатиме панель на екрані, що й так зрозуміло будь-якому ентузіасту. Тепер геймери зможуть точно знати, чи скільки реальних кадрів видає гра. Хоча це неважко дізнатися експериментально, просто вимкнувши всі покращувачі та залишити лише чисту растеризацію без апскейлінгу та фрейм генераторів. Ну а для когось, звісно, новий оверлей Steam стане справжнім відкриттям і допоможе краще налаштувати ігри під свої потреби.

Штучний інтелект поступово змінює спосіб споживання новин, і це створює серйозні проблеми для медіа. За даними Similarweb, частка пошукових запитів про новини, які не приводять користувача на сайт, зросла з 56% до майже 69% за рік. Причина — сервіси на кшталт AI Overviews від Google, які показують відповідь прямо в пошуковій видачі, не змушуючи клікати на посилання.

Водночас кількість новинних запитів у ChatGPT зросла на 212%, а переходи з ChatGPT на новинні ресурси збільшилися у 25 разів. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати втрати від пошукового трафіку. Найбільше переходів отримують Reuters, NY Post і Business Insider, тоді як The New York Times, що судиться з OpenAI, показує скромне зростання. Навіть Гендиректор OpenAI Сем Альтман визнав, що ШІ справді витіснить деякі професії. Новинні сайти експериментують з пейволами та альтернативною монетизацією, але багато хто вже змушений скорочувати персонал або закривати проєкти.

А ось залізний фронт приніс хороші новини для поціновувачів відеокарт від АMD. Нерідко програмне оновлення може творити справжні чудеса, і AMD це довела на прикладі Radeon RX 9070 XT. YouTube-канал Hardware Unboxed вирішив повторно протестувати відеокарту з новими драйверами й виявив дивовижні результати — в деяких іграх продуктивність зросла до 27%. Найбільш помітним це виявилось у Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy та Counter-Strike 2.

Завдяки цим оновленням RX 9070 XT змогла навіть обійти дорожчу NVIDIA RTX 5070 Ti в кількох тестах, хоча спочатку відставала. Загалом у 16 іграх з роздільною здатністю 1440p «червона» відеокарта показала середнє збільшення продуктивності на 9%, порівняно з лише 2,5% у конкурента від NVIDIA. Враховуючи, що RX 9070 XT коштує значно дешевше за RTX 5070 Ti, вибір AMD став набагато привабливішим. Це чудовий приклад того, як правильна оптимізація драйверів може кардинально змінити позиції відеокарти на ринку.

ITC не може пройти поруч такого цікавого інфоприводу. Найближчим часом ми підготуємо редакційні тести та зробимо справжній батл, щоб визначити, наскільки потужнішою стала топова відеокарта від AMD — Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE.

Чекаємо вас у коментарях, друзі!