GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

GSC Game World випустила детальний відеогайд по Zone Kit — офіційному набору інструментів для модифікації S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

У відео розробники показали, як додати в гру нову зброю з нуля, крок за кроком. Туторіал триває сім хвилин і супроводжується повноцінним відеопоясненням усіх дій.

«Ну що, сталкери, знову на зв’язку. Повертаємось до вас з новим туторіалом від групи Розробників: сьогодні будемо вчитися робити модифікацію на зброю в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», — написали автори у соцмережах.

У ролику показано процес створення кастомної гвинтівки: як підготувати модель, вставити її в гру, налаштувати фізику, анімації, звуки та інші характеристики. Навіть для тих, хто раніше не мав справи з моддингом, інструкція подана максимально просто — інтерфейс, коди, параметри, файли тощо. Також гравців запросили до Discord-спільноти, де можна обговорити моди й дізнатися про новини щодо Zone Kit Phase 1.

Зазначимо, що Zone Kit з’явився у грі разом із патчем 1.5 як інструментарій для моддерів. Але фанати швидко помітили: вага набору просто колосальна — до 700 ГБ. У студії назвали реліз «Фазою 1» і пообіцяли, що у «Фазі 2» спробують зменшити розмір, якщо це буде можливо. Але поки що Zone Kit лишається рекордсменом у порівнянні з наборами інших ігор.

Джерело: GSC Game World