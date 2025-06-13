П’ятничний чат ITC: обговорюємо легкі підсумки тижня

Сьогодні для вас є дві новини — одна хороша, а друга «погана». Якщо ви вірите в забобони, то в п’ятницю 13 числа краще зайвий раз не ризикувати, щоб не встрянути у зайві неприємності. Хороша ж новина полягає в тому, що ми запрошуємо вас завітати у наш традиційний п’ятничний чат, почитати «легкі підсумки тижня» та поспілкуватися в коментарях про основні новини останніх п’яти днів.

Останнім часом ринок портативних ігрових консолей знаходиться у стані великого вибуху. Вони давно вже вийшли з ролі простих забавок для дітей, та перетворилися у справжні кишенькові ігрові комп’ютери, які можуть дати фору навіть ноутбукам. Завдяки потужним мобільним процесорам AMD, ці малюки все більше привертають геймерську увагу.

І ось Microsoft з ASUS анонсували дві новинки — ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. Це не просто оновлення серії ROG Ally, а спроба зробити портативну платформу на Windows 11.

Нові консолі базуються на чипах AMD Ryzen Z2 Series, мають круті 7-дюймові IPS-екрани з роздільною здатністю FHD і частотою 120 Гц. ROG Xbox Ally X взагалі може похвалитися потужнішим процесором Ryzen Z2 Extreme, 24 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ — ну хіба не мрія для тревел-геймера?

Спеціальна версія Windows 11 оптимізує все для ігор: відключає зайві процеси та економить енергію. Ціни поки тримають у секреті, але старт продажів обіцяють на передсвятковий сезон.

На цьому новини від Microsoft не завершуються. Корпорація зазіхнула «на святе», заявивши, що пора стерти межу між Xbox і Windows. У застосунку Xbox PC почали з’являтися старі консольні ігри, типу Alan Wake для Xbox 360. Поки їх не встановиш, але вони багатозначно красуються у вашій бібліотеці, якщо ви колись купували їх для консолі. Що це, як не натяк на майбутнє та частина великого плану?

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Microsoft планують інтегрувати навіть Steam та Epic Games Store у свій застосунок. Невже здійсниться давня мрія геймерів — один додаток для всіх ігор? Поки це лише чутки, але якщо вони ще й додадуть емуляцію старих консольних ігор на ПК, то це буде справжня революція.

На WWDC 2025 Apple видала «на-гора» черговий Amazing, оголосивши про оновлення дизайну всіх своїх операційних систем. iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS і visionOS тепер виглядатимуть в єдиному стилі під назвою Liquid Glass. Це щось на кшталт скляного інтерфейсу (привіт Vista). Натхнення прийшло звідти, звідки не чекали, а саме з гарнітури Apple Vision Pro.

Усе, від кнопок до вікон виглядає, як справжнє скло з відблисками та прозорістю. Apple навіть переробила свої додатки, щоб усе відповідало новій естетиці. Звісно, розробникам тепер доведеться попітніти, адаптуючи свої програми під нові вимоги.Тож ваші iPhone чи Mac скоро перетворяться на дорогий акваріум.

Щоб «не вдарити у багнюку обличчям», Google через день після WWDC 2025 випустила Android 16. Цього разу вони додали купу корисних фішок, які мають полегшити життя. Наприклад, сповіщення в реальному часі — тепер ви можете бачити де знаходиться ваше замовлення GLOVO прямо у сповіщенні, не відкриваючи додаток. А ще вони групуються, щоб не захаращувати екран.

Камера стала «розумнішою» (невже знову?) з автоекспозицією та розпізнаванням нічних сцен, а функції безпеки об’єднали під одним «дахом», щоб захист від шахраїв був простішим. Є й приємності для екосистеми: групові чати в RCS стали зручнішими, а Google Photos отримав ШІ-редактор.

Live-екшен «Ліло і Стіч» від Disney утримує перше місце в прокаті, зібравши $32,5 млн за вікенд і наближаючись до мільярда у світовому прокаті. Видно, цей рімейк може стати першим мільярдером цього року. А от «Балерина», спін-офф «Джона Віка» з Аною де Армас, стартувала слабенько — лише $25 млн у США при бюджеті $90 млн. І це з урахуванням того, що Кіану Рівз там лише на хвилинку з’явився.

На Rotten Tomatoes «Балерина» отримала найнижчі оцінки в серії, і фанати явно не в захваті. Тим часом у ТОП-5 прокату потрапили: «Місія нездійсненна: Фінальна розплата», «Карате Кід: Легенди» та «Пункт призначення: Родоводе прокляття». Літо обіцяє бути гарячим з новими релізами.

Залізний фронт як завжди не стоїть на місці. У Китаї з’явилися у продажу модулі пам’яті Samsung GDDR7 на 3 ГБ, і це відкриває шлях для відеокарт NVIDIA RTX 50 з більшим об’ємом пам’яті. Кожен модуль коштує близько $10, і постачальники навіть обіцяють безплатну доставку від 5 штук. Скоро модери почнуть експериментувати, як би тут «прокачати» свої карти.

Офіційно лише мобільна RTX 5090 має такі модулі, але чутки ходять про RTX 5080 SUPER, 5070 SUPER і навіть 5060 з більшим об’ємом пам’яті. NVIDIA ще чотири місяці тому показала 3D-модель RTX 5090 з 48 ГБ VRAM, тож це лише питання часу, коли ентузіасти почнуть модернізувати свої карти. Готуємо паяльні станції, якщо вам не вистачає 8 гігабайтів у NVIDIA RTX 5060.

Хоча NVIDIA не анонсувала свій центральний процесор на Computex 2025, але перший тест чипа N1X уже з’явився в мережі. Перед нами заявка на топовий сегмент. У Geekbench 6 процесор показав 3096 балів в одноядерному тесті та 18837 у багатоядерному на невипущеній системі HP з Ubuntu 24.

За чутками, NVIDIA працює над двома чипами: N1 для настільних ПК і N1X для ноутбуків. N1X має 10 ядер Cortex-X925 і 10 ядер Cortex-A725, розганяється до 4,051 ГГц і обганяє багатьох конкурентів, як-от Core Ultra 9 285HX. Тож NVIDIA хоче не лише в графіці правити. Можу хіба що побажати Intel і AMD «хорошого настрою», адже «зелені» йдуть у наступ, від якого виграємо всі ми.

Nissan Leaf першого покоління виявився на диво «живучим» автомобілем й чудово зарекомендував себе навіть у ролі таксі в маленьких містечках. Але квола батарея все псувала. Нерідко я зустрічав ситуацію, коли літом водії пітніють від спеки, економлячи заряд батареї на клімат контролі, а взимку опалювали салон за допомогою Webasto.

Ютубер Battery Man вирішив, що досить це терпіти й замінив батарею на сучаснішу з моделі другого покоління. Усього за три години роботи він збільшив запас ходу зі 172 до 366 км, встановивши акумулятор на 62 кВт/год. Каже, що це як зібрати Lego — все просто, якщо маєш інструменти.

Для цього довелося в найкращих «гаражних традиціях» позварювати кронштейни, замінити болти, додати нові пружини та попрацювати з програмним забезпеченням. У Британії модернізація обійшлася в $4,3 тис., хоча вживана батарея може коштувати $5-10 тис. Battery Man сподівається, що скоро такі апгрейди стануть доступнішими.

Як бачимо, безвихідних ситуацій не буває, коли є бажання змін. Тож, пірнайте у коментарі, розкажіть, яким для вас був цей тиждень і нехай всім щастить у п’ятницю тринадцятого!