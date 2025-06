Microsoft об’єднує Xbox та Windows — консольні ігри з’явилися в програмі Xbox PC

Схоже, Microsoft все більше уваги приділяє ігровому використанню комп’ютерів. Так, ASUS та Microsoft показали ROG Xbox Ally — кишенькову ігрову машину з Windows 11 та Ryzen Z2. Крім того, з’явились додаткові ознаки об’єднання Xbox та Windows. Наприклад, застосунок Xbox на ПК несподівано почав показувати консольні ігри. Ймовірно, це не глюк, а натяк.

Останніми днями користувачі почали помічати цікаву аномалію: в програмі Xbox PC для Windows раптово з’явилися старі консольні ігри. Наприклад, Alan Wake для Xbox 360. Хоча встановити гру не можна, але вона вже красується у списку My PC Games. Тобто, якщо ви раніше купили цю гру для Xbox, вона тепер рахується частиною вашої бібліотеки на ПК.

So, um….what is xbox cooking??? That's my whole console library right there 👀 pic.twitter.com/5ETkFir2rP

— Even When The Heart Stops, The Pain Lingers (@Gaming4all98) June 7, 2025