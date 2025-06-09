Microsoft об’єднує Xbox та Windows — консольні ігри з’явилися в програмі Xbox PC

Схоже, Microsoft все більше уваги приділяє ігровому використанню комп’ютерів. Так, ASUS та Microsoft показали ROG Xbox Ally — кишенькову ігрову машину з Windows 11 та Ryzen Z2. Крім того, з’явились додаткові ознаки об’єднання Xbox та Windows. Наприклад, застосунок Xbox на ПК несподівано почав показувати консольні ігри. Ймовірно, це не глюк, а натяк.

Останніми днями користувачі почали помічати цікаву аномалію: в програмі Xbox PC для Windows раптово з’явилися старі консольні ігри. Наприклад, Alan Wake для Xbox 360. Хоча встановити гру не можна, але вона вже красується у списку My PC Games. Тобто, якщо ви раніше купили цю гру для Xbox, вона тепер рахується частиною вашої бібліотеки на ПК.

So, um….what is xbox cooking??? That's my whole console library right there 👀 pic.twitter.com/5ETkFir2rP — Even When The Heart Stops, The Pain Lingers (@Gaming4all98) June 7, 2025

Це виглядає не як випадкова помилка, а як частина великого плану. Ще в березні журналісти повідомляли, що Microsoft працює над тим, щоб об’єднати магазини Xbox і Windows у єдину бібліотеку для ігор. До речі, саме тоді з’явилися перші згадки про партнерство з Asus над портативним пристроєм з кодовою назвою Project Kennan. Ідея зрозуміла: одна платформа, одна бібліотека, один застосунок — і все це без потреби згадувати, на чому саме ви граєте.

Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Microsoft також планує інтегрувати бібліотеки Steam та Epic Games Store у застосунок Xbox. Раніше цього року компанія навіть випадково «засвітила» макети інтерфейсу з іграми зі Steam у застосунку Xbox. Джерела в компанії підтверджують: ведеться робота над оновленням, яке покаже всі встановлені на ПК ігри — незалежно від платформи.

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Це все частина більш масштабної стратегії — перетворити застосунок Xbox на головний центр геймінгу для Windows. Компанія навіть змінила назву: тепер це просто Xbox PC. Нова айдентика вже з’явилась у трейлері MIO: Memories In Orbit та в анонсі Gears of War: Reloaded. Так Microsoft чітко сигналізує: це не просто застосунок, це — ваша головна геймерська база на Windows.

Крім того, Microsoft уже тестує інтеграцію найкращих можливостей Xbox та Windows у портативні пристрої. І тут особливо варто згадати SteamOS — конкурент, якого компанія вже відчуває за спиною. Адже такі виробники як Lenovo не соромляться ставити SteamOS на свої кишенькові ПК.

Цілком імовірно, що вже скоро ми побачимо новий інтерфейс бібліотеки Xbox PC із повною підтримкою сторонніх ігор і, можливо, навіть старих консольних релізів. І тут постає велике питання: а чи зможемо ми запускати консольні ігри на ПК напряму? Без хмар, без трансляцій — просто вмикати й грати? Якщо Microsoft нарешті зробить прорив у сфері емуляції, то старі мрії геймерів можуть стати реальністю.

Джерело: The Verge