Тім Кук використовує Apple Vision Pro «у всіх аспектах повсякденного життя». Але продажі не йдуть

Генеральний директор Apple Тім Кук використовує Apple Vision Pro щодня. Про це він розповів в інтерв’ю ресурсу The Sun. Кук сказав, що він використовує Vision Pro «у всіх аспектах [свого] ​​повсякденного життя».

Зокрема, Кук сказав, що використовував гарнітуру для перегляду третього сезону Теда Лассо, а також дивився інший контент Apple TV+ за допомогою гарнітури.

«Тож можливість для мене потрапити в те положення, у якому я хочу перебувати, зокрема лежати плазом, і спрямувати екран на стелю, є неймовірним досвідом. І, звичайно, це 100-футовий екран. Я маю на увазі, що це дивовижний рівень розваг, який вона забезпечує», ─ розхвалює гарнітуру Тім Кук.

Далі Кук сказав, що він вважає багатозадачність «набагато ефективнішою» у Vision Pro завдяки підтримці кількох вікон, які можна розмістити у фізичному просторі користувача. Ще до переваг він зарахував легку можливість управління жестами, які працюють «так, як працює ваш розум». Він додав, що описати словами враження від гарнітури дуже важко, тому запрошує зацікавлених осіб відвідати демонстрацію.

Попри всі ці переваги перша гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro не користується великим попитом. На домашньому ринку – в США – компанія ще не змогла реалізувати 100 тис. пристроїв з моменту презентації. Покращити ситуацію може вихід на інші ринки. І саме запуску гарнітури у Великій Британії було присвячене інтерв’ю Кука.

Однак за даними IDC, очікується, що продажі Apple Vision Pro в поточному кварталі впадуть на 75%. Однією з головних причин слабких продажів називають занадто високу ціну на рівні $3499. Аналітик Мінг-Чі Куо додає, що користувачі навіть після купівлі гарнітури часто повертають її через обмежену корисність Apple Vision Pro.

З усім тим, очікується, що протягом 2024 року буде реалізовано менш ніж 500 тис. таких пристроїв. Покращити ситуацію може дешевша версія гарнітури, над якою працюють фахівці Apple. Очікується, що вона коштуватиме приблизно вдвічі менше.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: macrumors, wccftech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.