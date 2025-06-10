Ютубер встановив нову батарею в Nissan Leaf та подвоїв запас ходу

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Ютубер Battery Man встановив на електрокар Nissan Leaf першого покоління батарею від цієї ж моделі другого покоління і вдвічі збільшив запас ходу.

У відео ютубер показує, як витративши близько трьох годин, він власноруч замінив акумулятор, вдосконаливши автомобіль 15-річної давнини. Battery Man порівняв Nissan Leaf з машинкою з конструктора Lego за легкістю заміни деталей.

У роботі ютубер використовував набір гідравлічних домкратів, набір стійок для домкратів та набір основних інструментів. Спочатку чоловік зняв старий акумулятор на 30 кВт/год і встановив більш сучасний на 62 кВт/год з моделі другого покоління.

Для того, щоб встановити його, чоловіку довелось виготовити набір металевих кронштейнів. За допомогою зварювального апарату він також подовжив два кронштейни, які вже були у моделі Nissan Leaf першого покоління.

Вдосконалення свого Nissan Leaf Battery Man завершив заміною болтів, нових задніх пружин, встановленням піроелектричного запобіжника, зчитувача OBD та моста CAN. Нова батарея ємністю 62 кВт/год збільшила запас ходу зі 172 до 366 км.

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Водночас для тих, хто зацікавлений у модернізації Nissan Leaf першого покоління власноруч, ютубер зазначає, що вживана Nissan Leaf коштуватиме близько $4 тис., тоді як вживаний акумулятор на 62 кВт/год може коштувати від $5 тис. до $10 тис. Battery Man, що проживає у Великій Британії виклав за модернізацію своєї автівки близько $4,3 тис.

Ютубер зазначає, що є і інші нюанси, які потребують певних знань. Наприклад, міст CAN, що дозволяє новому акумулятору працювати на Leaf першого покоління, вимагає деякого доопрацювання програмного забезпечення. Однак чоловік підкреслює, що насправді, все простіше, ніж здається.

Battery Man зазначив, що сподівається, що у майбутньому такі поліпшення стане можливо проводити широкому колу власників авто цієї марки, без використання спецінструментів.

Раніше ми писали, що Nissan Leaf третього покоління перетворився з хетчбека на кросовер та отримав зарядний порт від Tesla.

Nissan Leaf залишався найпопулярнішою моделлю на ринку електромобілів в Україні у 2024 році.

Джерело: Interesting Engineering

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