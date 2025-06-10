Збільшення пам’яті відеокарт: модулі Samsung GDDR7 3 ГБ з’явилися у вільному продажу

Рендер RTX 5090 Founders Edition / NVIDIA

Наразі у Китаї можна придбати модулі Samsung 3 ГБ GDDR7. Це відкриває шлях для створення відеокарт NVIDIA RTX 50 з більшою пам’яттю.

Модулі K4VCF325ZC-SC28 24Gb (24 Гбіт, 3 ГБ) були помічені у вільному продажу. Постачальник обіцяє безплатне доставлення від 5 модулів, кожен з яких коштує близько $10.

Наразі офіційно лише користувацька мобільна RTX 5090 оснащена модулями пам’яті на 3 ГБ. Вони забезпечують загальний обсяг 24 ГБ з 256-бітною шиною. За чутками, наступною стане RTX 5080 SUPER з такою є конфігурацією пам’яті. Інші дані свідчать про RTX 5070 SUPER з 18 ГБ замість 12 ГБ. Є повідомлення навіть про RTX 5060 з 12 ГБ, яка здається непоганою після відверто слабкої версії з 8 ГБ. NVIDIA також випустила професійну відеокарту RTX PRO 6000 Blackwell з двосторонньою пам’яттю 3 ГБ.

Цікаво, що NVIDIA фактично показала подібні модулі пам’яті та десктопну RTX 5090 з 48 ГБ пам’яті ще чотири місяці тому. У відео, присвяченому дизайну відеокарт Founders Edition показана 3D-модель друкованої плати RTX 5090 з модулями, маркованими 3 ГБ K4VCF322ZC. З огляду на їхню кількість, відеокарта оснащена 48 ГБ VRAM.

Оскільки модулі об’ємом 3 ГБ зараз у продажу, це лише питання часу, коли моддери з’ясують, як збільшити обсяг пам’яті наявних відеокарт. Технічно, якщо NVIDIA не внесла фізичних модифікацій, щоб запобігти таким оновленням, будь-яку карту RTX 50 можна було б оновити. Те саме було можливо майже на всіх попередніх моделях RTX. Цього разу це може бути навіть простішим — більшість карт RTX 50 мають однакові модулі.

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Джерело: VideoCardz