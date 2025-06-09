«Ліло і Стіч» знищив дебют «Балерини» у прокаті — спін-офф «Джона Віка» зібрав лише $25 млн вдома

«Балерина» / «Ліло і Стіч»

Live-екшен «Ліло і Стіч» утримує перше місце в прокаті вдома на тлі «Балерини» — рімейк обійшов спін-офф «Джона Віка».

Перезапуск від Disney зібрав $32,5 млн на 4185 екранах і вже заробив $335,8 у США та $772 у світі. Він наближається до мільярдної позначки та може стати першим цього року з таким результатом. Але «Балерина» з Аною де Армас має досить слабкий старт, враховуючи бюджет фільму в $90 млн. У Північній Америці фільм про вбивцю-танцівницю не виправдовує очікувань: вона стартувала з $25 млн у 3409 кінотеатрах — хоча Lionsgate прогнозувала $30 млн. У міжнародному прокаті фільм заробив ще $26 млн у 82 країнах, тож загальні стартові збори склали $51 млн.

Плюс на Rotten Tomatoes були найнижчі оцінки в серії, і як результат Lionsgate не змогла настільки зацікавити фанатів «Джона Віка». Студія заохочувала глядачів тим, що стрічка буде розповідати про всесвіт Джона Віка, але фактично роль Кіану Рівза зведено до короткого камео. Якщо порівнювати, то стартові збори оригінальної серії з Рівзом ставали вищими з кожним фільмом. Перший «Джон Вік» у 2014 зібрав $14 млн, наступна частина — $30,4 млн, третя — $56,8 млн, а остання — $73,8 млн. Тепер гадаємо, скільки збере п’ята.

Позиції інших фільмів у прокаті:

3 місце — «Місія нездійсненна: Фінальна розплата» заробила $15 млн за третій вікенд, а загалом — $149 млн у США і $450 млн у світі. Попри те, що фільм заробив багато, він навряд чи вийде в плюс з бюджетом у $400 млн.

4 місце — «Карате Кід: Легенди» завершує третій вікенд з $8,7 млн, що на 58% менше, ніж за перший (21 млн). Загалом — $74 млн у світі, але результат посередній, як для фільму з бюджетом у $45 млн.

5 місце — «Пункт призначення: Родоводе прокляття» посів п’яту сходинку з $6,4 млн. У Північній Америці стрічка зібрала $123 млн, а загальні світові збори склали $257 млн, що дозволило їй стати найуспішнішою у франшизі.

Цього вікенду касові збори перестрибнули тогорічні на 26%, але вони досі на 27% нижчі, ніж до часів пандемії. До кінця червня ще вийдуть «Як приборкати дракона», «28 років потому», «Еліо» від Pixar та драма про перегони «Формула-1» з Бредом Піттом. У липні — «Світ Юрського періоду», новий «Супермен» та «Фантастична четвірка». Аналітики прогнозують, що літній сезон може вийти на рівень у $4 млрд. Востаннє таке було лише під час буму «Барбігеймера» у 2023-му.

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Джерело: Variety