П’ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходу

Apple TV+

Apple TV+ оприлюднила перші кадри і тизер п’ятого сезону серіалу «Повільні коні», а також нарешті розкрила дату релізу — для тих, хто очікував на літній дебют, є погані новини.

Серіал про відділ шпигунів-невдах з хамовитим, але харизматичним Джексоном Лембом (Гері Олдмен) на чолі повернеться на Apple TV+ 24 вересня — початково лише з двома епізодами, тоді як решта виходитимуть щотижня до 22 жовтня.

Власне сам тизер демонструє поїздку чимось невдоволених Лемба і Родді (Кріс Чун) у ліфті.

Тоді як перші знімки показують кілька яскравих кадрів, що натякають на цікаву справу для відділу і частково Родді в центрі подій, поряд з рештою акторського складу — Крістін Скотт Томас, Джек Лауден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар на місці, а також новачок Нік Мохаммед, відомий за роллю Нейта в іншому хітовому серіалі Apple TV+ «Тед Лассо» (також подовженого на четвертий сезон).

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За даними Camden New Journal, Нік зіграє амбітного політика на ім’я Зафар Джаффрі.

Серіал «Повільні коні», заснований на серії романів Міка Геррона, був адаптований для стримінгу Віллом Смітом, тоді як режисерську роль взяв на себе Сол Мецштейн.

«Команда Слау-Хауз насторожується, коли технічний геній Родді заходить собі ефектну нову дівчину. У місті в цей час відбуваються дедалі дивніші події, і саме команді Лемба доведеться з’ясувати, як усе це пов’язано. Очільник відділу, як ніхто інший знає: у світі шпигунства завжди діють Лондонські правила — перш за все прикривай свою спину», — з офіційного синопсису п’ятого сезону.

Про Г’юго Вівінга, який зіграв головного антагоніста четвертого сезону і, сюприз, батька Рівера Картрайта, в анонсі не згадували. Сам актор натякав, що повернеться в центр сюжету в шостому сезоні, який також офіційно у розробці (засновуватиметься на романах «Joe Country» та «Slough House»).