Детектив із вайбом «Повільних коней»: на Netflix вийшов схвалений критиками серіал «Відділ нерозкритих справ»

Netflix

Відсьогодні на Netflix транслюється британський детективний серіал «Відділ нерозкритих справ», заснований на романах Юссі Адлера-Олсена.

В центрі сюжету — видатний і саркастичний детектив Карл Морк, якого через зарозумілість і зухвале ставлення до колег (поряд із жахливим інцидентом, щоб призвів до випадкової смерті), відправляють керувати командою слідчих-невдах у підрозділі старих нерозкритих справ (Відділ Q) в Единбурзі.

Головну роль взяв на себе Метью Ґуд, багатьом відомий за роллю у супергероїському фільмі Зака ​​Снайдера «Хранителі» (2009), а також появою у «Грі в імітацію» та «Абатстві Даунтон». Серед решти акторського складу з’являються Лія Бірн, Келлі Макдональд та Катріона Стірлінг, тоді як керує серіалом автор хітового «Ферзевого гамбіта» Скотт Френк, який возз’єднується з Ґудом після кримінального трилеру «Спостерігач» (2007).

У рецензіях «Відділ нерозкритих справ» вже прозвали відповіддю Netflix на «Повільні коні» — серіал про відділ шпигунів-невдах з Гері Олдменом в головній ролі, який незабаром дебютує з п’ятим сезоном на Apple TV+. Що ж, якщо це дійсно так, то для фанів, є непоганий варіант, як зробити очікування приємнішим.

«Відділ Q, читайте як Слау-Хаус, звалище для пошарпаних шпигунів з серіалу “Повільні коні”. Карла Морка, читайте як Джексона Лемба», — з рецензії Telegraph.

Далі ще кілька прямих цитат від профільних видань:

«Все це фантастично добре та ретельно зроблено. Темп має неквапливу впевненість, яку дехто може вважати дещо повільною, але дозволяє зосередити увагу на персонажах, створюючи насиченість, яка щедро винагороджує початкове терпіння. Невдовзі ми занурюємося в оповідь, яка включає в себе зникле намисто, жорстоке побиття, небезпеки ізольованого сільського життя, міські жахи та інституційні провали, починаючи від простої некомпетентності і закінчуючи відвертою корупцією. Плюс щедра доза психічних, емоційних та фізичних страждань, які люди здатні завдавати одне одному в ім’я кохання, помсти чи просто заради чистої розваги», Люсі Манган, The Guardian.

«Карл Морк — талановитий, саркастичний і абсолютно жахливий. Після інциденту, який руйнує залишки його емоційної стабільності, детектива призначають до гучної нерозкритої справи, що змушує його зіткнутися зі своїми недоліками. Дуже тривожний і захопливий, “Відділ нерозкритих справ” — це одночасно таємниця та психологічне дослідження того, як особисті больові точки просочуються в нашу психіку та виходять назовні, коли цього найменше очікують», Арамід Тінубу, Variety.

«”Відділ нерозкритих справ” не є надзвичайно кумедним шоу — на відміну від “Повільних коней”, але в ньому багато міжособистісної динаміки з жартами, особливо між Морком та докторкою Ірвінгом, де Макдональд привносить так необхідну теплоту. Весь акторський склад досить чудовий… Не роблячи нічого революційного, перший сезон створив насичений світ і групу різноманітних голосів з великим простором для розвитку. Є ще дев’ять романів Адлера-Олсена для екранізації. Було б чудово додати цю серію до темпу “одна книга на рік”, встановленого “Повільними конями” , “Річером” та іншими», — Даніель Фінберг, THR.

Відсьогодні усі 9 епізодів серіалу «Відділ нерозкритих справ» доступні для перегляду на Netflix з українським дубляжем.