Новини Статті 19.09.2025 comment views icon

Paint, "Блокнот" та "Ножиці" у Windows 11 отримали безліч нових функцій

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Paint, "Блокнот" та "Ножиці" у Windows 11 отримали безліч нових функцій
Microsoft/Neowin

Окрім інтеграції тесту швидкості інтернету, Microsoft розширює можливості деяких вбудованих програм у Windows 11. Мова йде про Paint, “Ножиці” та “Блокнот”. Останній тепер теж може похизуватися власними ШІ-можливостями.

“Блокнот”

Так, у “Блокноті” у Windows 11 з’являться інструменти на основі ШІ для написання текстів. Ці можливості безкоштовно отримають користувачі Copilot+ ПК. Наразі нові функції розгортають для учасників програми Windows 11 Insiders у каналах Canary та Dev, які оновили “Блокнот” до версії 11.2508.28.0.

Йдеться про можливості резюмування тексту, переписування та генерації нового тексту — ті самі, які Microsoft поступово впроваджувала у Windows 11 протягом останнього року. Зазвичай ці функції доступні лише власникам передплат Microsoft 365 Personal, Family або Copilot Pro.

Тепер користувачі Copilot+ ПК зможуть використовувати їх безкоштовно. Водночас власники передплати Microsoft 365 отримають опцію перемикання між локальними й хмарними моделями ШІ залежно від завдань.

Paint, "Блокнот" та "Ножиці" у Windows 11 отримали безліч нових функцій
“Блокнот” отримав ШІ-функції

Якщо користувач не увійшов у систему чи не має підписки, він все одно може працювати з локальною моделлю. Наразі всі ці функції працюють лише з англійським текстом, проте роблять преміальні можливості ШІ доступнішими для більшої кількості користувачів.

Водночас для тих, хто не хоче бачити нові функції ШІ, Microsoft залишила варіанти — можна відключити їх у налаштуваннях або видалити застосунок “Блокнот” і повернутися до вбудованої програми notepad.exe.

Оновлення торкнулося й інших стандартних застосунків Windows 11.

Paint

Paint у версії 11.2508.361.0 отримав два помітних удосконалення. По-перше, можна зберігати малюнки як проєкти зі збереженням усіх шарів. Файли зберігатимуться у форматі .paint і їх можна буде перенести на інший пристрій чи продовжити роботу пізніше.

Спецпроєкти
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети
Переходимо на serverless-архітектуру, посилили кіберзахист. Інтерв'ю з Дмитром Соболєвим, CIO ОРАНТА

По-друге, з’явився слайдер прозорості для олівця й пензлів, що дозволяє створювати більш реалістичні мазки й плавні переходи кольорів.

“Ножиці”

Програма “Ножиці” (Snipping Tool) з версією 11.2508.24.0 отримала функцію Quick Markup, яка пришвидшує роботу з анотаціями скріншотів. Новинка дає можливість робити позначки ще до збереження знімка екрана. Для запуску інструмента потрібно натиснути Win + Shift + S і вибрати кнопку Quick Markup (або Ctrl + E). Після цього можна обрати ділянку екрана й одразу малювати чи залишати позначки.

Paint, "Блокнот" та "Ножиці" у Windows 11 отримали безліч нових функцій
“Ножиці” з функцією Quick Markup

Доступні інструменти включають ручку, маркер, гумку, фігури та навіть емодзі. Крім цього, можна змінювати розмір виділеної області, ділитися знімком, робити візуальний пошук у Bing чи скористатися Copilot.

Оновлення поступово поширюється серед учасників Windows Insiders у каналах Canary та Dev. Також Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview.

Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте

Нагадаємо, не всі оновлення від Microsoft бувають корисними. Наприклад, нещодавно оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео. До того оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

Джерело: neowin, bleepingcomputer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
Настільні ПК Apple після інсталяції macOS Tahoe самостійно повертаються до старої ОС
Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс
"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень
Google випустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, нові функції та багато виправлень
Windows 11 отримає тест швидкості інтернету та перероблені налаштування
Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview — реліз очікується цього року
Останнє оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео
Microsoft та Phison заперечують збій SSD через оновлення Windows 11 — не змогли відтворити
Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте
Оновлення Windows 11 викликає збої SSD під час копіювання багатьох файлів
Windows 11 vs Phison: сліди таємничого збою SSD ведуть до особливої прошивки (оновлено)
Вийшли Apple iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS Tahoe 26: найцікавіші зміни
Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати