Paint, "Блокнот" та "Ножиці" у Windows 11 отримали безліч нових функцій

Окрім інтеграції тесту швидкості інтернету, Microsoft розширює можливості деяких вбудованих програм у Windows 11. Мова йде про Paint, “Ножиці” та “Блокнот”. Останній тепер теж може похизуватися власними ШІ-можливостями.

“Блокнот”

Так, у “Блокноті” у Windows 11 з’являться інструменти на основі ШІ для написання текстів. Ці можливості безкоштовно отримають користувачі Copilot+ ПК. Наразі нові функції розгортають для учасників програми Windows 11 Insiders у каналах Canary та Dev, які оновили “Блокнот” до версії 11.2508.28.0.

Йдеться про можливості резюмування тексту, переписування та генерації нового тексту — ті самі, які Microsoft поступово впроваджувала у Windows 11 протягом останнього року. Зазвичай ці функції доступні лише власникам передплат Microsoft 365 Personal, Family або Copilot Pro.

Тепер користувачі Copilot+ ПК зможуть використовувати їх безкоштовно. Водночас власники передплати Microsoft 365 отримають опцію перемикання між локальними й хмарними моделями ШІ залежно від завдань.

Якщо користувач не увійшов у систему чи не має підписки, він все одно може працювати з локальною моделлю. Наразі всі ці функції працюють лише з англійським текстом, проте роблять преміальні можливості ШІ доступнішими для більшої кількості користувачів.

Водночас для тих, хто не хоче бачити нові функції ШІ, Microsoft залишила варіанти — можна відключити їх у налаштуваннях або видалити застосунок “Блокнот” і повернутися до вбудованої програми notepad.exe.

Оновлення торкнулося й інших стандартних застосунків Windows 11.

Paint

Paint у версії 11.2508.361.0 отримав два помітних удосконалення. По-перше, можна зберігати малюнки як проєкти зі збереженням усіх шарів. Файли зберігатимуться у форматі .paint і їх можна буде перенести на інший пристрій чи продовжити роботу пізніше.

По-друге, з’явився слайдер прозорості для олівця й пензлів, що дозволяє створювати більш реалістичні мазки й плавні переходи кольорів.

“Ножиці”

Програма “Ножиці” (Snipping Tool) з версією 11.2508.24.0 отримала функцію Quick Markup, яка пришвидшує роботу з анотаціями скріншотів. Новинка дає можливість робити позначки ще до збереження знімка екрана. Для запуску інструмента потрібно натиснути Win + Shift + S і вибрати кнопку Quick Markup (або Ctrl + E). Після цього можна обрати ділянку екрана й одразу малювати чи залишати позначки.

Доступні інструменти включають ручку, маркер, гумку, фігури та навіть емодзі. Крім цього, можна змінювати розмір виділеної області, ділитися знімком, робити візуальний пошук у Bing чи скористатися Copilot.

Оновлення поступово поширюється серед учасників Windows Insiders у каналах Canary та Dev. Також Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview.

Нагадаємо, не всі оновлення від Microsoft бувають корисними. Наприклад, нещодавно оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео. До того оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

