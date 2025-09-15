Windows 11 отримає тест швидкості інтернету та перероблені налаштування

Проблеми з інтернетом можуть швидко зірвати робочий ритм і зіпсувати всі плани. Іноді заважають маршрутизація, втрата пакетів чи помилки DNS, навіть якщо швидкість з’єднання формально залишається нормальною. Звісно, у таких випадках можна перевірити якість мережі на сервісах на кшталт Speedtest чи Fast, але невдовзі це може бути вже непотрібно. Microsoft працює над вбудованим тестом швидкості інтернету безпосередньо у Windows, про що повідомив відомий інсайдер phantomofearth.

Повідомляється, що у системному треї на панелі завдань, якщо клацнути правою кнопкою миші на іконку мережі, з’явиться нова опція для запуску швидкісного тесту. Так само, після натискання на саму іконку, у швидких налаштуваннях Wi-Fi у кутку буде доступна кнопка перевірки швидкості. В обох випадках запуск тесту відбуватиметься через Bing, що вже викликало у користувачів неоднозначні емоції. Отже, функція не зовсім повністю вбудована в систему й може все ще спиратися на сторонні сервіси.

Окрім цього, Microsoft змінює сторінку мобільних пристроїв у розділі налаштувань Bluetooth. Тепер усі телефони, які ви підключали до ПК, відображатимуться тут із можливістю керування кожним параметром без переходу в окреме вікно, як це було раніше. Також компанія оновлює сторінки конфіденційності та безпеки, роблячи їх більш зрозумілими завдяки новим заголовкам і поясненням. З’явиться й нова сторінка “фонові завдання ШІ”, яка наразі ще працює нестабільно й може аварійно завершуватись.

Усі ці зміни реалізовано в тестових збірках 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782) у каналах Dev і Beta для учасників програми Insider. Це означає, що нові можливості ще не гарантовано потраплять у фінальний реліз і можуть змінюватися. Водночас імовірність їхнього впровадження висока, адже йдеться не про суперечливі функції, а про дрібні, але корисні вдосконалення, які загалом роблять Windows більш зручною й завершеною.

Утім, навіть після офіційного виходу оновлення поспішати з його встановленням не варто — краще дочекатися підтвердження стабільності. Адже Microsoft славиться тим, що створює різноманітні незручності користувачам з випуском оновлень ОС. Наприклад, нещодавно оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео. До того оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

Джерело: tomshardware