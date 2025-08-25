Новини Софт 25.08.2025 comment views icon

Останнє оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Останнє оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео
Оновлення Windows / Depositphotos

Схоже, користувачі Windows останнім часом взагалі не можуть зітхнути з полегшенням, коли мова заходить про системні оновлення. Спочатку проявилася проблеми зі зникненням SSD, а тепер останнє оновлення безпеки для Windows 11 спричиняє “сильні фризи, затримки й рваний звук та відео” у застосунках для стримінгу, зокрема OBS. Це не лише скарги користувачів (хоча вони теж масово підтверджують проблему), а пряма цитата від самої Microsoft.

Суть проблеми з оновленням Windows 11

Проблема виникла після встановлення оновлення безпеки за серпень 2025 року для Windows 11 (KB5063878). Постраждала збірка Windows  26100.4946. Першим на баг звернув увагу користувач Jaybonaut. Він помітив, що після встановлення оновлення перестав працювати NDI-стримінг у OBS. Також проблеми виникли в роботі іншої програми для стримінгу — NDI Tools. Загалом оновлення вплинуло на програми, що захоплюють і транслюють сам екран ПК. Стримінгові сервіси YouTube, Netflix чи Disney+ не маєть збоїв у відтворення контенту.

Щоб зрозуміти масштаб проблеми, варто зауважити, що NDI (Network Device Interface) широко застосовується в професійних трансляціях і створенні контенту для передавання високоякісного відео та аудіо з мінімальною затримкою через мережу. Тобто це інструмент, на якому тримаються онлайн-шоу, прямі ефіри, багатокамерні трансляції та виробництво відео на рівні студій. Будь-які збої напряму впливають на стабільність роботи команд, стримерів та продакшену.

Згодом Microsoft офіційно підтвердила проблему й попередила, що користувачі можуть зіткнутися з сильними фризами, затримками та рваним відтворенням, навіть за умов низького навантаження на мережу. Компанія пояснила, що джерело проблеми пов’язане з режимом NDI Receive Mode, який за замовчуванням використовує протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Саме він викликає конфлікти в Windows 11 24H2, особливо під час використання функції Display Capture у таких інструментах, як OBS та NDI Tools.

Тимчасове рішення від Microsoft

Microsoft визнала баг і розмістила його опис у Windows Health Dashboard, повідомивши, що триває глибше розслідування. Поки що єдиний спосіб повернути плавність трансляцій — вручну змінити транспортний протокол у NDI.

Microsoft радить:

  • Завантажити та встановити безкоштовний пакет NDI Tools.
  • Відкрити застосунок NDI Access Manager.
  • Перейти у вкладку Advanced.
  • У полі Receive Mode вибрати Single TCP або UDP, після чого натиснути OK.
  • Повторити ці кроки на кожному ПК, де виникла проблема.

Для тих, хто працює зі стримінгом або професійними трансляціями, варто подумати, чи встановлювати оновлення KB5063878 взагалі, доки Microsoft не випустить стабільний патч.

Microsoft не вперше приносить проблеми разом зі своїми оновленнями ОС. Наприклад, оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

Джерело: pcworld, windowsreport

Популярні новини

arrow left
arrow right
Windows, прощавай! Кількість пристроїв з ОС Microsoft скоротилась на 400 млн за 3 роки
Google об’єднує Android з ChromeOS — офіційно
"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS
Оновлення Windows 11 викликає збої SSD під час копіювання багатьох файлів
30-річний «синій екран смерті» Windows — все. Тепер BSOD буде black
Microsoft Mu — невелика модель ШІ працює повністю локально у налаштуваннях Windows 11
Windows 12 зачекає — Microsoft оголосила Windows 11 25H2
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search
Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.1 — виправили поведінку NPC та проблеми в місіях
Вперше за 4 роки Windows 11 випередила Windows 10 — але не в Україні
«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми
Microsoft спростовує втрату Windows 400 млн користувачів та замінює невдалий текст у блозі
Тест «чистої» та «брудної» Windows 11 в іграх дав неочікуваний результат
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати