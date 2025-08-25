Останнє оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео

Оновлення Windows / Depositphotos

Схоже, користувачі Windows останнім часом взагалі не можуть зітхнути з полегшенням, коли мова заходить про системні оновлення. Спочатку проявилася проблеми зі зникненням SSD, а тепер останнє оновлення безпеки для Windows 11 спричиняє “сильні фризи, затримки й рваний звук та відео” у застосунках для стримінгу, зокрема OBS. Це не лише скарги користувачів (хоча вони теж масово підтверджують проблему), а пряма цитата від самої Microsoft.

Суть проблеми з оновленням Windows 11

Проблема виникла після встановлення оновлення безпеки за серпень 2025 року для Windows 11 (KB5063878). Постраждала збірка Windows 26100.4946. Першим на баг звернув увагу користувач Jaybonaut. Він помітив, що після встановлення оновлення перестав працювати NDI-стримінг у OBS. Також проблеми виникли в роботі іншої програми для стримінгу — NDI Tools. Загалом оновлення вплинуло на програми, що захоплюють і транслюють сам екран ПК. Стримінгові сервіси YouTube, Netflix чи Disney+ не маєть збоїв у відтворення контенту.

Щоб зрозуміти масштаб проблеми, варто зауважити, що NDI (Network Device Interface) широко застосовується в професійних трансляціях і створенні контенту для передавання високоякісного відео та аудіо з мінімальною затримкою через мережу. Тобто це інструмент, на якому тримаються онлайн-шоу, прямі ефіри, багатокамерні трансляції та виробництво відео на рівні студій. Будь-які збої напряму впливають на стабільність роботи команд, стримерів та продакшену.

Згодом Microsoft офіційно підтвердила проблему й попередила, що користувачі можуть зіткнутися з сильними фризами, затримками та рваним відтворенням, навіть за умов низького навантаження на мережу. Компанія пояснила, що джерело проблеми пов’язане з режимом NDI Receive Mode, який за замовчуванням використовує протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Саме він викликає конфлікти в Windows 11 24H2, особливо під час використання функції Display Capture у таких інструментах, як OBS та NDI Tools.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Тимчасове рішення від Microsoft

Microsoft визнала баг і розмістила його опис у Windows Health Dashboard, повідомивши, що триває глибше розслідування. Поки що єдиний спосіб повернути плавність трансляцій — вручну змінити транспортний протокол у NDI.

Microsoft радить:

Завантажити та встановити безкоштовний пакет NDI Tools.

Відкрити застосунок NDI Access Manager.

Перейти у вкладку Advanced.

У полі Receive Mode вибрати Single TCP або UDP, після чого натиснути OK.

Повторити ці кроки на кожному ПК, де виникла проблема.

Для тих, хто працює зі стримінгом або професійними трансляціями, варто подумати, чи встановлювати оновлення KB5063878 взагалі, доки Microsoft не випустить стабільний патч.

Microsoft не вперше приносить проблеми разом зі своїми оновленнями ОС. Наприклад, оновлення Windows 11 24H2 повернуло в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини. Також Microsoft “вбиває” функцію, яка захищала “старі” версії Windows 11. Ще одне оновлення Windows 11 “змусило” принтери заговорити іншими мовами.

Джерело: pcworld, windowsreport