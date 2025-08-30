Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте

Windows 11 / Microsoft

Microsoft починає розгортання наступного щорічного оновлення функцій Windows 11 — версії 25H2. Його вже отримують учасники Release Preview Channel, що означає: фінальний реліз для користувачів звичайних ПК відбудеться зовсім скоро, адже вересень вже на порозі.

Фактично більшість компонентів Windows 11 25H2 уже є на комп’ютерах користувачів. Microsoft обслуговує Windows 11 24H2 і 25H2 в одній гілці, тому для переходу на нову версію достатньо так званого enablement package. Це невеликий пакет активації, який увімкне приховані функції, вже завантажені на пристрій. У результаті оновлення виглядатиме як звичайне оновлення Windows Update, без масштабного завантаження сотень мегабайт коду.

Розмір пакета й швидкість інсталяції напряму залежать від того, наскільки регулярно користувач оновлював систему раніше. Якщо ПК отримував усі оновлення, перехід буде відчутно швидший, ніж у випадку з великим оновленням Windows 11 24H2, яке виходило наприкінці минулого року. У червні Microsoft навіть заявляла, що перехід на 25H2 буде “настільки простим, як перезапуск комп’ютера”.

Як буде поширюватися Windows 11 25H2

Оновлення призначене для другої половини 2025 року. Найімовірніше, основна хвиля розгортання стартує у вересні, адже це менш масштабний апдейт. Першими отримають його користувачі, які у Windows Update вмикають параметр “Отримувати оновлення одразу після виходу”.

Якщо ви хочете відкласти інсталяцію, можна скористатися опцією Pause updates і відтягнути момент встановлення до семи тижнів. Після цього Microsoft примусово інсталює всі накопичувальні патчі, включно з 25H2.

Нові можливості Windows 11 25H2

Бічна панель “Пуск” із мобільними функціями

Користувачі зможуть підключити ПК до смартфона — iPhone або Android. У меню “Пуск” з’явиться панель, яка показуватиме повідомлення та іншу інформацію. Це не замінює програму Phone Link, але дозволяє швидко перевіряти нові SMS чи месенджери без зайвих дій.

Також обіцяють можливість запускати на ПК застосунки, які ви почали використовувати на смартфоні.

Новий вигляд меню “Пуск” із категоріями

У меню “Пуск” Windows 11 25H2 може з’явитися варіант відображення у вигляді категорій — ще один спосіб організації програм. Налаштовуватиметься це у розділі Персоналізація > “Пуск”.

Оновлена сторінка “Параметри”

Microsoft інтегрує новий дизайн із картками, що вгорі виводитимуть основну інформацію про систему: наприклад, стан підключення чи безпеки. Компанія планує зробити цю сторінку “розумнішою” за допомогою ШІ, аби відповіді на пошукові запити були точнішими.

Семантичний пошук

Ця функція дозволить знаходити файли за їхнім змістом, а не лише за назвою. Наприклад, можна буде ввести “презентація для міської ради”, і система відшукає відповідний документ.

Quick Machine Recovery (QMR)

Функція допоможе при збої системи. Якщо комп’ютер аварійно завершує роботу, Windows зможе автоматично звертатися до серверів Microsoft, знаходити рішення й застосовувати його без втручання користувача.

Покращений Click-to-Do

У меню правої кнопки миші з’являться нові інтелектуальні функції. Наприклад, можна буде отримати опис зображення або миттєво перетворити таблицю у файл Excel.

Отже, Windows 11 25H2 стане не гігантським апдейтом, а радше серією точкових, але корисних вдосконалень. Microsoft робить акцент на зручності, інтеграції з мобільними пристроями, пошуку й ШІ-сервісах. Для користувачів це означає швидке встановлення та помітні покращення в щоденному використанні без тривалих очікувань чи складних процесів.

