Оновлення Windows 11 24H2 повертає в GTA: San Andreas баг 20-річної давнини — але Microsoft не винна

GTA: San Andreas / Microsoft

Оновлення Windows 11 24H2 викрило баг Grand Theft Auto: San Andreas — і зробити крайніми Microsoft не вийде.

Виявляється 20 років цей баг тихо ховався від гравців і не давав про себе знати до останнього апдейту ОС. А ось про який саме йдеться — з оновленням версії до 24H2 з гри зникає гідролітак Skimmer. Але не прям, щоб повністю.

Розробник Silent, відомий своїм патчем SilentPatch, який адаптує класичні ігри Rockstar для сучасних систем, з’ясував причину. Виявляється літак буквально злетів у космос. При спробі примусово його заспавнити, Skimmer миттєво вирушав у космічні пригоди. А при детальнішій перевірці виявилось, що його позиція по осі Z досягала… понад квадрильйона світлових років. Причина — в конфігураційному файлі vehicles.ide.

У цьому файлі були відсутні останні чотири параметри для Skimmer, які визначають шкалу передніх і задніх коліс. Човни в грі не мають цих значень, а розробники, схоже, забули додати їх після того, як перетворили Skimmer із човна на гідролітак. У старих версіях Windows гра просто «позичала» ці значення в попереднього транспорту (у цьому випадку — фургона), і все виглядало нормально. Але Windows 11 24H2 поводиться інакше: вона змінила обробку пам’яті, й замість дефолтних значень гра підхопила випадкове число. От і маємо Skimmer на орбіті далекої галактики.

Але самий баг помітив не Silent, а пересічний користувач GitHub під ніком hiddenmask58. Саме він передав розробнику інформацію і той пофіксив глюк менш ніж за добу. За його словами, виправлення просте: достатньо відкрити data\vehicles.ide, знайти рядок 460, Skimmer і в кінці дописати -1, 0.7, 0.7, -1. Це повертає літак у гру на землю, точніше — на воду.

Дійсно цікаво, що баг мав всі шанси залишитися прихованим назавжди… якби не підступний 24H2. Як не тека, яка може видалити оновлення Windows, так гідролітаки у галактиці. Як зазначають в аналізі, нова версія Windows працює на платформі Germanium, яка була створена спеціально для ARM-процесорів у Copilot+ ПК, і це могло викликати несподівану поведінку в старому коді.

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Це ще раз показує, наскільки дивно оновлення впливають на старі ігри: 20 років тому усе працювало без проблем, а зараз Skimmer вирушив в міжгалактичну подорож. На щастя, ентузіасти не закинули гру, тому старі ігри не розпадаються через нові технології. Поки самі розробники зайняті GTA 6, яку навмисно не сильно-то і рекламують. Хоча приклад ремастеру Oblivion показав, що така стратегія працює.

Джерело: TechRadar