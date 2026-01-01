Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн

Depositphotos

“Укрпошта” засудила працівника, який викрадав смартфони з міжнародних посилок. Згідно з судовими документами, йдеться про п’ять пристроїв Xiaomi загальною сумою на 5 931 гривню — вочевидь, відправники зазначали меншу оціночну вартість посилок.

Чоловік, що працював у пакувальному приміщенні “Укрпошти”, викрадав їх з міжнародних відправлень та “конвертував” у гривні, здавши в ломбард. Цікаво, що сам злочин фактично відбувся ще в березні 2021 року, тоді як вирок винесли лише в середині грудня 2025-го.

Серед викрадених смартфонів згадуються Xiaomi Poco M3, Xiaomi Redmi Note 10 та Xiaomi Mi 9T.

Згідно з рішенням Солом’янського районного суду Києва (через informator.ua), працівника “Укрпошти” визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, та призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Враховуючи, що чоловік раніше не був засудженим, визнав свою вину повністю і компенсував завдану шкоду, надавши відповідні чеки, суд на підставі ст. 75 КК України звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном строком на один рік.