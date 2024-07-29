Паркурист у каптурі на відкритті Олімпіади-2024 виявився відсиланням до гри Assassin’s Creed Unity

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Тепер знаємо, куди поділися всі асасини — вони готувалися до Олімпіади.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі вразила глядачів яскравим представленням французької культури. Серед різноманітних елементів шоу особливу увагу привернув загадковий прапороносець у білому каптурі, який стрибав дахами Парижа.

I wasn’t certain how I was feeling about not having the Olympics Opening ceremony in a stadium for spectacle reasons but then we got Stomp and an Assassin’s Creed parkour bit and I’m all in. pic.twitter.com/S702MZNVUl — Nick Topolos: Digital Nomad in Training (@707Odyssey) July 26, 2024

Спочатку багато хто сприйняв появу цього персонажа як випадковий збіг, адже його вбрання не повністю відповідало іконічному дизайну із серії ігор Assassin’s Creed. Проте згодом стало відомо, що це був цілеспрямований відеоігровий референс.

Компанія Ubisoft, видавець серії Assassin’s Creed, підтвердила зв’язок між паркуристом на церемонії та грою. У своєму твіті вони написали: «Слідкуйте за дахами Парижа — Арно може спостерігати згори», натякаючи на головного героя Assassin’s Creed Unity.

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Keep an eye on Paris’ rooftops—Arno might just be watching from above. 👀🦅 pic.twitter.com/opqDU04Xgo — Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 26, 2024

Assassin’s Creed Unity, випущена майже десять років тому, — це частина серії, дія якої розгортається в Парижі. Попри складний старт через технічні проблеми, гра згодом здобула визнання завдяки разючому відтворенню французької столиці. Реалістичність віртуального Парижа в Unity виявилася настільки високою, що дані з гри використовували для відновлення собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі.

Нагадаємо, що сумнівна історична правдивість та ймовірна неповага до японської культури у грі Assassin’s Creed Shadows призвели до скандалу, який продовжує розгорятися.

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Джерело: Gamesradar

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