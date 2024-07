Паркурист у каптурі на відкритті Олімпіади-2024 виявився відсиланням до гри Assassin’s Creed Unity

Тепер знаємо, куди поділися всі асасини — вони готувалися до Олімпіади.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі вразила глядачів яскравим представленням французької культури. Серед різноманітних елементів шоу особливу увагу привернув загадковий прапороносець у білому каптурі, який стрибав дахами Парижа.

I wasn’t certain how I was feeling about not having the Olympics Opening ceremony in a stadium for spectacle reasons but then we got Stomp and an Assassin’s Creed parkour bit and I’m all in. pic.twitter.com/S702MZNVUl

