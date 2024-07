Автор, який описав Ясуке з Assassin’s Creed Shadows, ймовірно, підробляв факти про його життя у Вікіпедії

Сумнівна історична правдивість та ймовірна неповага до японської культури у грі Assassin’s Creed Shadows призвели до скандалу, який продовжує розгорятися.

Японський YouTube-канал Nippon Journal нещодавно дослідив книгу «Африканський самурай: справжня історія Ясуке, легендарного чорного воїна у феодальній Японії» — результат неприємно здивував.

Британець Томас Локлі, автор праці, є професором японського університету Ніхон. Книга, ж вважалася основним джерелом щодо життя Ясуке в Японії. Nippon Journal запросив істориків та з’ясував, що автор редагував факти про Ясуке у «Вікіпедії» ще з 2015 року. Локлі інкогніто робив це з метою популяризації власної книги що вийшла у 2019 році. Це ставить під сумнів все, що викладене в African Samurai.

Розслідування спричинило шалений резонанс в Японії. Університет звільнив Локлі та почав розслідувати правдивість його книги. Науковець ніяк не коментував те, що відбувається, натомість закрив свої профілі у соціальних мережах. Гра Assassin’s Creed Shadows та Ubisoft напряму не посилаються на книгу. Однак Локлі був учасником обговорення гри, ініційованого компанією.

Nihon University has launched an investigation into “historian” and Nihon professor, Thomas Lockley, who has deleted his entire social media presence.

Thomas Lockley appeared on Ubisoft’s podcast for Assassin’s Creed Shadows, and was widely cited in the edit revisions on… pic.twitter.com/SJJGq8C4iZ

