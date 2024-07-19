Роман гравця з самим собою? В Assassin’s Creed Shadows будуть стосунки Наое та Ясуке

Керівниця Assassin’s Creed Shadows пояснила, як романтичні стосунки працюватимуть для обох персонажів гравця, Наое та Ясуке. Брук Дейвіс не сказала прямо, але це здається натяком на роман між ними.
У розмові з JorRaptor геймдиректорка Assassin’s Creed Shadows сказала, що «унікальним у Shadows є те, що ми матимемо більш розвинені стосунки», які дозволяють Наое та Ясуке краще пізнати побічних персонажів:
«Тож це не схоже на симулятор побачень. У нас справді є серйозніші стосунки, довгострокові стосунки, які потрібно розвивати», — каже Девіс.
Також в Shadows буде кілька «легких романів». Схоже, що Ubisoft намагається запропонувати довгострокові та короткострокові відносини для Наое та Ясуке в Shadows. Але все ж точно невідомо, чи буде роман саме між головними персонажами, якими керує гравець.
Це здається схожим на романтичні в Assassin’s Creed Odyssey, де стосунки розвивалися через численні квести та короткочасні зв’язки Алексіоса та Кассандри. Гравець міг завести романтичні стосунки з Кірою через кілька квестів з розгалуженими сюжетними лініями або просто переспати з місцевим ковалем.
Assassin’s Creed Shadows виходить 15 жовтня на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Гра встигла спровокувати петицію щодо неповаги та образи японської культури, а також звинувачення використання зображення прапора без дозволу авторів.
Трейлер Assassin’s Creed Shadows — Ubisoft Odesa долучилась до розробки гри
Джерело: GamesRadar
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