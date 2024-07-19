Новини Ігри 19.07.2024 о 15:43 comment views icon

Роман гравця з самим собою? В Assassin’s Creed Shadows будуть стосунки Наое та Ясуке

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Андрій Русанов

Автор сайту

Роман гравця з самим собою? В Assassin’s Creed Shadows будуть стосунки Наое та Ясуке

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Керівниця Assassin’s Creed Shadows пояснила, як романтичні стосунки працюватимуть для обох персонажів гравця, Наое та Ясуке. Брук Дейвіс не сказала прямо, але це здається натяком на роман між ними.

У розмові з JorRaptor геймдиректорка Assassin’s Creed Shadows сказала, що «унікальним у Shadows є те, що ми матимемо більш розвинені стосунки», які дозволяють Наое та Ясуке краще пізнати побічних персонажів:

«Тож це не схоже на симулятор побачень. У нас справді є серйозніші стосунки, довгострокові стосунки, які потрібно розвивати», — каже Девіс.

Також в Shadows буде кілька «легких романів». Схоже, що Ubisoft намагається запропонувати довгострокові та короткострокові відносини для Наое та Ясуке в Shadows. Але все ж точно невідомо, чи буде роман саме між головними персонажами, якими керує гравець.

Це здається схожим на романтичні в Assassin’s Creed Odyssey, де стосунки розвивалися через численні квести та короткочасні зв’язки Алексіоса та Кассандри. Гравець міг завести романтичні стосунки з Кірою через кілька квестів з розгалуженими сюжетними лініями або просто переспати з місцевим ковалем.

Assassin’s Creed Shadows виходить 15 жовтня на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Гра встигла спровокувати петицію щодо неповаги та образи японської культури, а також звинувачення використання зображення прапора без дозволу авторів.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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