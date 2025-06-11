Педро Паскаль дав ляпаса Хоакіну Феніксу у трейлері «Еддінгтона» — «першого справжнього сучасного вестерна»

«Еддінгтон» / A24

А24 випустила перший трейлер фільму «Еддінгтон» — вестерн-драми про ковідну ізоляцію, де Педро Паскаль дав ляпаса Хоакіну Феніксу.

У новому проєкті Арі Астера, автора «Спадковості» та «Сонцестояння», розповідається про містечко Еддінгтон, штат Нью-Мексико під час пандемії COVID-19. З одного боку нам показують знайомий хаос: сварки в соцмережах, маски, ПЛР-тести, пастори з вірусними проповідями, параноїдальні новини та суспільство, яке скаженіє. А з другого боку шериф Джо Кросс (Хоакін Фенікс) та мер (Педро Паскаль) зіштовхуються в боротьбі за владу. Швидко їхнє протистояння перетворюється на особисту війну. Один з найяскравіших моментів трейлера — сцена, де мер дає ляпаса шерифу.

Зірковий каст «Еддінгтон» не обмежився лише Педро Паскалем та Хоакіном Феніксом. До стрічки залучили Емму Стоун, Остіна Батлера, Люка Граймса, Майкла Ворда, Дейрдре О’Коннелла та Кліфтона Коллінза-молодшого. Стоун грає дружину шерифа (Хоакін Фенікс), Батлер — релігійного фанатика на ім’я Вернон Джефферсон Пік.

Прем’єра «Еддінгтона» відбулася на Каннському кінофестивалі, де фільм отримав неоднозначну реакцію. Його або хвалили за сміливість, або різко критикували — думки публіки в залі розділилася.

Фільм виходить у прокат у США 18 липня. Дати релізу в Україні поки що немає.

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Джерело: DeadLine