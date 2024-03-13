Арі Астер зніме Хоакіна Фенікса, Емму Стоун, Остіна Батлера та Педро Паскаля в наступному фільмі A24 «Еддінгтон»

Ймовірно, мова йде про новий фільм жахів, виробництво якого стартує вже цього тижня.

Режисер Арі Астер зібрав потужний зірковий склад для свого наступного фільму «Еддінгтон» — Хоакін Фенікс, Емма Стоун, Остін Батлер, Педро Паскаль, Люк Ґраймс, Дейрдре О’Коннел, Майкл Ворд і Кліфтон Коллінз-молодший.

A24 фінансує та продюсує стрічку, яка (виходячи з послужного списку Астера) може бути фільмом жахів. Сюжет розповідатиме «про шерифа з маленького містечка Нью-Мексико з великими прагненнями» — решту подробиць тримають в таємниці.

Астер виступить сценаристом, режисером і продюсером разом із Ларсом Кнудсеном під прапором Square Peg. Оператор-постановник — дворазовий номінант на премію «Оскар» Даріус Хонджі («Евіта», «Бардо»).

«Еддінгтон» — це вже шостий спільний проєкт Square Peg і A24, які серед іншого випустили та розповсюдили попередні три фільми Астера (зокрема «Спадковість», «Сонцестояння» і «Усі страхи Бо»). За роль в останньому Хоакіна Фенікса номінували на «Золотий глобус».

Емма Стоун нещодавно отримала свого другого «Оскара» за головну роль у фільмі «Бідолашні створіння» Йоргоса Лантімоса. Батлера нині можна побачити у фільмі «Дюна: Частина друга», а Паскаль працює над другим сезоном «Останніх з нас».

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Джерело: Variety

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