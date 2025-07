Переможець першого у світі турніру з вайбкодингу розв’язав лише 7,5% задач

Відбувся перший у світі турнір з вайбкодингу Термін «вайбкодинг», який запропонував у лютому співзасновник OpenAI Андрей Карпати, описує легкий та невимушений спосіб кодування із ШІ — коли програміст не просто пише рядки коду, а описує текстово те, що хотів би створити, штучному інтелекту, тоді як той вже генерує готовий результат. під назвою K Prize. На початковому етапі переможцем став бразильський інженер Едуардо Роша де Андрадо, який вирішив лише 7,5% задач (9 зі 120).

K prize round one results are live. Huge congrats to Eduardo for taking the top spot. A solo builder from Brazil, his winning submission correctly closed 9 out of 120 github issues. $50K prize ($278k BRL!)

