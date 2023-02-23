Алгоритми безпеки Apple AirTag вперто переконують журналістку Engadget, що її пес — сталкер

Кеті Мелоун, старший репортер Engadget, зіткнулася з проблемою у роботі мітки Apple AirTag, яка, схоже, у конкретному випадку не має задовільного вирішення. Їй постійно доводиться скидати настирливе повідомлення «AirTag Found Moving With You», що супроводжується дратівливим звукам, джерелом якого є її власний собака. Річ у тому, що мітку собаки зареєстровано на партнера Кеті, і вона сприймається iPhone як чужа.

«Чужий» AirTag постійно сигналізує про стеження. Собака, своєю чергою, лякається звукової сигналізації смартфона. Щоразу, коли виникає повідомлення, можна підтвердити відсутність стеження у додатку Find My, але воно неминуче з’явиться знову – собаки люблять бігати (конкретно цей дуже люби тікати, тому й отримав мітку). Вимкнути повторення повідомлення, залишивши функцію AirTag, в такому режимі немає можливості.

Рішенням може стати наявність спільного облікового запису iCloud Family Sharing. Через цей крок на обох пристроях можна заблокувати зареєстровану мітку. Але о даному випадку двоє людей наполягають на наявності двох абсолютно окремих облікових записів та окремих хмарних сховищ, що цілком зрозуміло. У результаті співвласниця собаки знаходиться перед вибором: придбати мітку іншого виробника або повністю вимкнути повідомлення, обмеживши свою безпеку

Подібна настирливість та деякі труднощі з вимкненням повідомлень виправдані, коли йдеться про справжнє стеження. Лог AirTag у деяких країнах може бути доказом для поліції, коли йдеться про переслідування та насильство. Теоретично, мітку можуть підкинути у кишеню або сумочку зловмисники – повністю відключені повідомлення AirTag не дадуть вам дізнатися про це. Однак більш гнучкий спосіб налаштування повідомлень залежно від конкретної мітки (не обов’язково зареєстрованої на власника смартфона) не завадив би.