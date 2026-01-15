"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes

"28 років по тому: Храм кісток"

Ембарго на рецензії “28 років по тому: Храм кісток” нарешті зняли і оцінки критиків виявилися доволі високими. Фільм має 79 балів на Metacritic та 94% на Rotten Tomatoes, що вище за першу частину.

Критики відзначають, що стрічка не намагається повторювати знайомі схеми чи робити сюжет простішим для глядача. Навпаки, вона поступово нарощує напругу й емоції, доки історія не стає складною та провокативною. Особливу увагу приділяють музиці Гілдур Ґуднадоттір і тривожному візуалу від режисерки Нії ДаКости.

Фільм описують як виснажливий досвід, що тисне атмосферою, звуком і сміливими рішеннями. Це радикальний, некомерційний горор, який свідомо йде проти очікувань. У рецензіях наголошують: ДаКоста робить ставку на ризик і візуальну силу, а сценарій Алекса Гарланда поєднує апокаліптичний жах, культове кіно та арт-експеримент.

На відміну від минулорічного “28 років по тому” Денні Бойла, який виглядав як дві різні частини в одному фільмі, “Храм кісток” покаже цілісну ідею. До прикладу, перша частина має 77 балів на Metacritic та 89% на Rotten Tomatoes. А наразі про продовження критики кажуть:

Джим Шембрі: “Ого, це справді крута річ: справжнє “зомбі-шоу” з купою м’яса на кістках, яке дарує всю ту криваву жорстокість і верескливі витівки, яких і очікуєш. Особливість цього разу — хитре використання гумору”.

Каріна Адельгаард, Heaven of Horror: “Темніший й більш зловісний, ніж будь-який із попередніх фільмів усієї франшизи “28 днів потому”. Якщо ви думали, що солдати з оригінальної стрічки 2002 року були жахливими, то зараз побачите ще більш розбещений бік людської природи”.

Кеті Феннессі, Seattle Film Blog: “Від її дебюту “Малі Ліси” у 2018 році й до “Гедда” Нія ДаКоста демонструвала майстерність. Але не було гарантій, що їй вдасться витягнути цей ризикований сиквел так стильно. Та, чорт забирай, вона це зробила. І навіть перевершила очікування”.

Рейчел Харпер, SciFiNow: “Храм кісток” чудово працює саме з елементами жаху — те, чого попередньому фільму бракувало. Це стрічка, яка прагне вибити ґрунт з-під ніг глядача, і їй це безперечно вдається.”.

Шейкіл Ламберт, CGMagazine: “Хоч я й отримав трохи менше задоволення від цього фільму, ніж від “28 років потому”, все одно був захоплений і вражений творчими ризиками, на які пішли обидві стрічки”.

У продовженні з’являється божевільний учений Ієн Келсон (Райф Файнс) та сер Джиммі Крістал (Джек О’Коннелл) — харизматичний лідер культу, сатаніст і майстер перформансів. Сюжет обертається навколо 12-річного Спайка (Алфі Вільямс), який опиняється між небезпечними експериментами Келсона та культом Крістала. Паралельно ті, хто вижив, мандрують постапокаліптичною Британією і намагаються вижити. Критики не розкривають подробиць, адже саме непередбачуваність називають головною перевагою фільму.

Прем’єра фільму “28 років по тому: Храм кісток” запланована на 16 січня 2026 року. Наприкінці минулого року Sony дала “зелене світло” на триквел з Кілліаном Мерфі в головній ролі.

Джерело: World of Reel