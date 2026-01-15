Новини Кіно 15.01.2026 comment views icon

"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"28 років по тому: Храм кісток"
"28 років по тому: Храм кісток"

Ембарго на рецензії “28 років по тому: Храм кісток” нарешті зняли і оцінки критиків виявилися доволі високими. Фільм має 79 балів на Metacritic та 94% на Rotten Tomatoes, що вище за першу частину.

Критики відзначають, що стрічка не намагається повторювати знайомі схеми чи робити сюжет простішим для глядача. Навпаки, вона поступово нарощує напругу й емоції, доки історія не стає складною та провокативною. Особливу увагу приділяють музиці Гілдур Ґуднадоттір і тривожному візуалу від режисерки Нії ДаКости.

Фільм описують як виснажливий досвід, що тисне атмосферою, звуком і сміливими рішеннями. Це радикальний, некомерційний горор, який свідомо йде проти очікувань. У рецензіях наголошують: ДаКоста робить ставку на ризик і візуальну силу, а сценарій Алекса Гарланда поєднує апокаліптичний жах, культове кіно та арт-експеримент.

На відміну від минулорічного “28 років по тому” Денні Бойла, який виглядав як дві різні частини в одному фільмі, “Храм кісток” покаже цілісну ідею. До прикладу, перша частина має 77 балів на Metacritic та 89% на Rotten Tomatoes. А наразі про продовження критики кажуть:

  • Джим Шембрі: “Ого, це справді крута річ: справжнє “зомбі-шоу” з купою м’яса на кістках, яке дарує всю ту криваву жорстокість і верескливі витівки, яких і очікуєш. Особливість цього разу — хитре використання гумору”.
  • Каріна Адельгаард, Heaven of Horror: “Темніший й більш зловісний, ніж будь-який із попередніх фільмів усієї франшизи “28 днів потому”. Якщо ви думали, що солдати з оригінальної стрічки 2002 року були жахливими, то зараз побачите ще більш розбещений бік людської природи”.
Кадр із фільму "28 років по тому. Храм кісток"
Кадр із фільму “28 років по тому. Храм кісток”
  • Кеті Феннессі, Seattle Film Blog: “Від її дебюту “Малі Ліси” у 2018 році й до “Гедда” Нія ДаКоста демонструвала майстерність. Але не було гарантій, що їй вдасться витягнути цей ризикований сиквел так стильно. Та, чорт забирай, вона це зробила. І навіть перевершила очікування”.
  • Рейчел Харпер, SciFiNow: “Храм кісток” чудово працює саме з елементами жаху — те, чого попередньому фільму бракувало. Це стрічка, яка прагне вибити ґрунт з-під ніг глядача, і їй це безперечно вдається.”.
  • Шейкіл Ламберт, CGMagazine: “Хоч я й отримав трохи менше задоволення від цього фільму, ніж від “28 років потому”, все одно був захоплений і вражений творчими ризиками, на які пішли обидві стрічки”.

У продовженні з’являється божевільний учений Ієн Келсон (Райф Файнс) та сер Джиммі Крістал (Джек О’Коннелл) — харизматичний лідер культу, сатаніст і майстер перформансів. Сюжет обертається навколо 12-річного Спайка (Алфі Вільямс), який опиняється між небезпечними експериментами Келсона та культом Крістала. Паралельно ті, хто вижив, мандрують постапокаліптичною Британією і намагаються вижити. Критики не розкривають подробиць, адже саме непередбачуваність називають головною перевагою фільму.

Кадр із фільму "28 років по тому. Храм кісток"
Кадр із фільму “28 років по тому. Храм кісток”

Прем’єра фільму “28 років по тому: Храм кісток” запланована на 16 січня 2026 року. Наприкінці минулого року Sony дала “зелене світло” на триквел з Кілліаном Мерфі в головній ролі.

Джерело: World of Reel

