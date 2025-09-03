"Заражені — не найбільша загроза": перший трейлер фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Кадри з фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Після пари перших кадрів з’явився й офіційний трейлер фільму “Храм кісток” Ніа Дакости — продовження торішнього “28 років по тому”.

“Храм кісток” продовжує події стрічки 2024 року, представляючи Спайка (Алфі Вільямс) в компанії сера Джиммі Крістала (Джек О’Коннелл) та його бандою акробатів-вбивць у постапокаліптичній Англії.

“Доктор Келсон (Рейф Файнз) опиняється в шокуючих нових стосунках, наслідки яких можуть змінити весь світ. А зустріч Спайка з Джиммі Крісталом перетворюється на кошмар, з якого він не може вирватися. У світі “Храму кісток” заражені більше не є найбільшою загрозою — нелюдяність тих, хто вижив, може бути ще дивнішою та жахливішою”.

Окрім цього, “Храм кісток” ненадовго покаже Кілліана Мерфі, який повторить роль Джима з оригінального фільму 2002 року “28 днів по тому”, поряд з Еммою Лерд, Маурою Берд, Ерін Келліман та Чі Льюїсом-Перрі.

Водночас Мерфі, якого фани раніше сплутали із зомбі в одному з трейлерів першого фільму, отримає більш суттєву роль у третій частині трилогії. Хоча Денні Бойл зазначав, що її існування під питанням і залежатиме від того, як покажуть себе перші дві в прокаті. “28 років по тому”, нагадаємо, отримав суперечливі оцінки й заробив в прокаті $150 млн по всьому світу при бюджеті виробництва у $60-75 млн.

Другий фільм, за попередніми відгуками, має стати кращим за перший: глядачі на тестових показах розхвалили сценарій Алекса Гарланда і третій акт “зі сміливим поворотом”, тоді як один інсайдер натякнув, що фінал містить сцену, про яку “будуть говорити протягом більшої частини 2026 року”.

У “Храмі кісток” Денні Бойл, який створив оригінал 2002 року і першу частину трилогії “28 років по тому”, поступився режисурою Ніа Дакості, яка найбільш відома провальними “Марвелами” з Брі Ларсон.

Прем’єра фільму “28 років по тому: Храм кісток” запланована на 16 січня 2026 року.