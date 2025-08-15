Ранні реакції на фільм "28 років по тому: Храм кісток" — краще за "оригінал", видатний лиходій і неочікувані повороти в сюжеті

Новини Кіно 15.08.2025 comment views icon

Виявляється, сиквел “28 років по тому” з підзаголовком “Храм кісток” вже майже готовий і пройшов перші тестові покази минулого місяця. З цікавого, ранні реакції глядачів були надзвичайно позитивними й визначили фільм Ніа Да Кости, як кращий за “оригінал”.

“28 років по тому” і “28 років по тому: Храм кісток” — це два фільми із запланованої трилогії, яка відновлює франшизу, започатковану стрічкою “28 днів потому” 2002 року з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Перша частина дебютувала торік під керівництвом оригінального режисера Денні Бойла та сценариста Алекса Гарланда, тоді як другу знімали паралельно, однак нею вже опікувалась Да Коста. 

Ранні реакції на “Храм кісток” свідчать, що ми можемо побачити щось напрочуд сильне. Згідно зі звітом Word of Real, перші глядачі неодноразово переривали тестовий показ оплесками, а один навіть назвав фільм “кращим за оригінал” (тут йдеться саме про версію 2024 року). Джека О’Коннелла (Джиммі Крістал) знову рекламують як “лиходія року”, а Рейф Файнз (доктор Келсон) отримав більшу роль і виконує “значно кращу гру”.

Рейф Файнз у фільмі «28 років потому» / Empire
Рейф Файнз у фільмі “28 років потому” / Empire

Окрема похвала звучала на адресу сценарію Гарланда, де найбільше відзначають третій акт “зі сміливим поворотом”. Один інсайдер натякнув, що фінал містить сцену, про яку “будуть говорити протягом більшої частини 2026 року”. З кінематографічного погляду, сиквел послуговувався більш традиційним підходом — на відміну від попередника, який повністю зняли на камери iPhone

Творці «28 років потому» створили спецустановку з 20 iPhone для зйомок «в стилі Матриці»
Знімальний процес “28 років по тому” зі спецустановкою із 20 iPhone / Sony

Оцінки “28 років по тому”, попри широку рекламу та великі очікування, виявились доволі посередніми — 6,8/10 на IMDb, а також 88% від критиків та 64% від глядачів на Rotten Tomatoes.

“За авторську сміливість, максимальну напругу у деяких сценах і форму загалом стрічка заслуговує на 10 з 10. Але сюжетно як єдине ціле вона розсипається об стіну алогічності та сумнівної адекватності показаного, що здатне неабияк зіпсувати загальне враження”, — писав у своїй рецензії автор ITC Денис Федорук, поставивши стрічці 6,5 з 10 можливих балів.

Щодо касових здобутків, то стрічка зрештою зупинилась на позначці у $150 млн по всьому світу при бюджеті виробництва у $60-75 млн. Є ризики, що третього фільму, в якому Кілліан Мерфі мав отримати “значну роль”, все ж не буде, якщо другий не виправдає касових сподівань Sony за релізу в січні 2026 року, про що раніше заявляв сам Денні Бойл

