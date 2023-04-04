NASA назвала астронавтів, які вирушать до Місяця в рамках місії Artemis 2

Космічне агентство NASA назвало імена астронавтів, які вирушать на орбіту Місяця в рамках місії Artemis 2. Це будуть коммандер Рід Уайзман, компанію якому складуть Віктор Гловер та Крістіна Хеммок Кук зі США, а також Джеремі Хансен із Канадської космічної агенції.

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Екіпаж проведе на борту капсули Orion до 21 дня. Після старту капсула проведе близько 42 години на високій навколоземній орбіті, потім вирушить у подорож до Місяця і назад, після чого приводиться в Тихому океані.

Крістіна Хеммок Кук відома як володарка рекорду за тривалістю перебування у космосі серед жінок – 328 днів 13 годин 58 хвилин. Уайзман є пілотом ВМС, який також був льотчиком-випробувачем у програмі F-35 Lightning II. Гловер увійшов до історії, взявши участь у першій оперативній місії Crew Dragon у 2021 році. Хансен — льотчик-винищувач та один із чотирьох нинішніх канадських астронавтів.

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Запуск місії Artemis 2 заплановано на листопад 2024 року. Це буде перший політ людей на Місяць після місії Apollo 17 у 1972 році. Безпілотна місія з обльоту Місяця Artemis 1 стартувала у листопаді минулого року. Вона служила випробувальним польотом для наступних пілотованих місій. Додамо, що місія Artemis 2 не передбачає висадки на Місяць. Відвідати поверхню супутника планується лише під час місії Artemis 3, яка запланована на грудень 2025 року. У цій місії використовуватиметься версія космічного корабля SpaceX Starship для фактичної посадки.

Спочатку в NASA хотіли здійснити висадку на Місяць у 2024 році. Але запуску місії Artemis 1 передувала низка проблем як технічних, так і погодних, що призвело до зміщення графіка.

Джерело: Engedget