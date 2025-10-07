Перший дзвіночок? З комплекту Sony Xperia 10 VII прибрали кабель USB-C, є лише смартфон

Останніми роками ми спостерігали, як коробки для смартфонів стають все більш мінімалістичними, якщо не порожніми: спочатку виробники прибрали зарядні блоки, а тепер на черзі, схоже, і USB-кабелі.
Згідно з сабредітом Linus Tech Tips, нещодавно один із нових власників Sony Xperia 10 VII виявив, що смартфон постачається без зарядного кабелю в комплекті. На фото, доданому до публікації, можна побачити відповідну інформацію на задній стороні коробці: де перекреслені як кабель, так і зарядний блок.
“Купив це для мами на заміну її Galaxy S5 Mini (!!!!!) і був неприємно здивований, що нам доведеться купувати окремий кабель… Це норма? Я думав, що нові телефони принаймні постачаються із зарядним кабелем, окрім того, що прибрали зарядний блок і бюджетні навушники”.
Звісно, Sony на цей час не є ключовим гравцем на ринку, але, видається, це перший великий натяк на те, що подібну тенденцію можуть наслідувати й інші виробники протягом найближчих років. Apple, до прикладу, вже відмовилась від кабелю USB-C в комплекті нових AirPods.
“Це стало нормою: “Ми збережемо довкілля, прибравши з пакування пристрій чи кабель”. Також виробники: “Не хвилюйтеся, ми можемо продати вам їх окремо, за помірну плату”, — написав один з коментаторів.
Інші зазначають, що USB-C вже деякий час є стандартом, тож більшість споживачів мають “шухляду або кілька”, повну необхідних кабелів. Тож в ідеалі відмова від них у пакуванні, дійсно, мала б зменшити кількість електронних відходів. Але є інша сторона історії:
“Навіть якщо у вас вже є купа кабелів USB-C, не всі вони однакові”, — зазначає автор Android Authority. “Дешеві та несертифіковані можуть призвести до повільної зарядки, поганого USB-з’єднання, перегріву та навіть коротких замикань, які пошкоджують ваш телефон або його зарядний порт. Багато користувачів повідомляли про деформовані роз’єми або згорілі контакти після використання неякісних аксесуарів протягом багатьох років”.
