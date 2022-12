ЄС встановив граничний термін для переходу на USB-C в смартфонах — 28 грудня 2024 року

Остаточний офіційний термін, коли нові телефони, що продаються в Європейському Союзі — включно з майбутніми iPhone — повинні будуть використовувати USB-C для дротової зарядки: 28 грудня 2024 року.

Нове законодавство щодо USB-C було опубліковано в Офіційному журналі ЄС, що робить його формально обов’язковим. Правила офіційно набудуть чинності через 20 днів, а окремі країни-члени ЄС матимуть максимум 24 місяці, щоб застосувати їх.

Дата більш-менш відповідає попереднім прогнозам, але до цього моменту вона залишалася точно невизначеною. Коли у червні 2022 року законодавці досягли початкової згоди щодо законодавства, було зазначено, що воно буде застосовано “восени 2024 року”, але в жовтні визначення відкоригували на “до кінця 2024 року”.

It is official ‼️#CommonCharger published in the 🇪🇺 Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket

Reminder on what this means ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC

— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) December 8, 2022