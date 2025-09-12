Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Sony запускає Xperia 10 VII, свій найновіший смартфон середнього класу. Він оснащений переробленим модулем камери та низкою покращень порівняно з попередником.

Камери Sony Xperia 10 VII розмішені на довгому острівці — у дусі сучасної тенденції, котру розпочали смартфони Google Pixel. Блок включає 50 МП основний сенсор Sony Exmor RS (f/1.9, 24 mm wide, 1/1.56″, PDAF, OIS) та 13 МП надширококутний модуль (f/2.4, 16 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″). Телефон також отримав 8 МП селфі-камеру (f/2.0, 26 mm wide, 1/4.0″, 1.12µm).

Xperia 10 VII має 6,1″ OLED-дисплей із роздільною здатністю 1080 x 2340 та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2. У телефоні працює процесор Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ накопичувачем даних. Ще до 2 ТБ можна додати завдяки слоту для карт microSD.

Смартфон отримав акумулятор на 5000 мАг. Xperia 10 VII працює під управлінням Android 15 «з коробки» та має чотири роки оновлень ОС та шість років патчів безпеки. На телефоні встановлені Circle to Search та Google Gemini.

Інші характеристики включають два фронтальні динаміки, 3,5 мм роз’єм для навушників, ультразвуковий сканер відбитків пальців, окрему кнопку затвора камери та захист від пилу і води IP65/68. Підтримується бездротовий зв’язок Wi-Fi 6e та Bluetooth 5.4, телефон має товщину 8,3 мм (153 x 72 x 8,3 мм) і важить 168 г.

Телефон має досить широку нижню і верхню рамки екрана, що нагадують апарати минулого — ймовірно і здаються архаїчними. Sony Xperia 10 VII доступний у білому, бірюзовому та темно-чорному кольорах за ціною €449. Попередні замовлення вже відкриті, а постачання розпочнеться 19 вересня.

Джерело: GSMArena