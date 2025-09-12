Новини Пристрої 12.09.2025 comment views icon

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Sony запускає Xperia 10 VII, свій найновіший смартфон середнього класу. Він оснащений переробленим модулем камери та низкою покращень порівняно з попередником.

Камери Sony Xperia 10 VII розмішені на довгому острівці — у дусі сучасної тенденції, котру розпочали смартфони Google Pixel. Блок включає 50 МП основний сенсор Sony Exmor RS (f/1.9, 24 mm wide, 1/1.56″, PDAF, OIS) та 13 МП надширококутний модуль (f/2.4, 16 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″). Телефон також отримав 8 МП селфі-камеру (f/2.0, 26 mm wide, 1/4.0″, 1.12µm).

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Xperia 10 VII має 6,1″ OLED-дисплей із роздільною здатністю 1080 x 2340 та частотою оновлення 120 Гц. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2. У телефоні працює процесор Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ накопичувачем даних. Ще до 2 ТБ можна додати завдяки слоту для карт microSD.

Смартфон отримав акумулятор на 5000 мАг. Xperia 10 VII працює під управлінням Android 15 «з коробки» та має чотири роки оновлень ОС та шість років патчів безпеки. На телефоні встановлені Circle to Search та Google Gemini.

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Інші характеристики включають два фронтальні динаміки, 3,5 мм роз’єм для навушників, ультразвуковий сканер відбитків пальців, окрему кнопку затвора камери та захист від пилу і води IP65/68. Підтримується бездротовий зв’язок Wi-Fi 6e та Bluetooth 5.4, телефон має товщину 8,3 мм (153 x 72 x 8,3 мм) і важить 168 г.

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Телефон має досить широку нижню і верхню рамки екрана, що нагадують апарати минулого — ймовірно і здаються архаїчними. Sony Xperia 10 VII доступний у білому, бірюзовому та темно-чорному кольорах за ціною €449. Попередні замовлення вже відкриті, а постачання розпочнеться 19 вересня.

Спецпроєкти
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації

Джерело: GSMArena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210
Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Sony випустить "нову" PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати