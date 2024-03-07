Після короткого тизеру Amazon опублікувала повноцінний трейлер майбутнього серіалу Fallout — гаряче очікувана багатьма телеадаптація знаменитої серії постапокаліптичних RPG від шоураннерів «Край „Дикий Захід“» вийде на Prime Video вже 11 квітня.

Автори шоу повідомили, що 11 квітня на Prime Video одночасно з’являться усі 8 епізодів шоу, яке продюсер Джонатан Нолан в нещодавньому інтерв’ю Total Film порівняв з Fallout 5.

Good morning, Vault Dwellers! The new presentation will be starting shortly. Please have your portable computation devices ready to view. pic.twitter.com/ZL3wkEa20P — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) March 7, 2024

Події серіалу Fallout про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому розгорнуться у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет серіалу є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів — молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генк, а також гуля-найманця Купера Говара.

«Заснована на культовій ігровій серії всіх часів, телеадаптація Fallout — історія про заможних і малозабезпечених у світі, в якому практично не залишилося ніяких матеріальних цінностей. Через 219 років після апокаліпсису мешканці розкішних ядерних сховищ змушені повернутися на опромінений радіацією ядерний ландшафт, залишений у спадок їхніми предками. На превеликий подив, вони дізнаються, що на поверхні на них чекає вкрай складний, на диво радісний і жорстокий всесвіт». Офіційний синопсис

Головні ролі в телеадаптації зіграли Елла Пернелл («Шершні»), Волтон Ґоґґінс («Виправданий») і Кайл Маклаклен («Твін Пікс»). Шоураннери — Джонатан Нолан і Ліза Джой, відомі насамперед як творці серіалу «Край „Дикий Захід“».

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Трейлер серіалу Fallout в оригіналі — англійською

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