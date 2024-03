Після короткого тизеру Amazon опублікувала повноцінний трейлер майбутнього серіалу Fallout — гаряче очікувана багатьма телеадаптація знаменитої серії постапокаліптичних RPG від шоураннерів «Край „Дикий Захід“» вийде на Prime Video вже 11 квітня.

Автори шоу повідомили, що 11 квітня на Prime Video одночасно з’являться усі 8 епізодів шоу, яке продюсер Джонатан Нолан в нещодавньому інтерв’ю Total Film порівняв з Fallout 5.

