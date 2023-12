Серіал Fallout на Amazon Prime: 12 цікавих моментів нового трейлера

Amazon Prime сьогодні випустивтрейлер серіалу Fallout, який за дві з половиною хвилини розповів дуже багато про сюжет. Також з’явилися постери, які представляють персонажів шоу. Ось 12 найцікавіших фактів, які розкриває відео.

Псина (Dogmeat) бере участь у серіалі

Фанати ігор зрадіють появленню у серіалі Dogmeat. Хоча за деякими даними собаку політкоректно зватимуть просто Пес (Dog), всім, хто знає лор, відомо, про кого мова. Собака, який супроводжував вихідців зі сховищ в іграх, має прототипа ще у фільмах 1979-81 років «Шалений Макс» та «Шалений Макс 2», які надихали серію ігор.

Псина приносить чиюсь руку, а потім йде на повідці та ухиляється від куль, випущених з автоматичної турелі. Як не дивно, це відбувається в снігу, а не в пустелі, тому, можливо, це якийсь спогад? Складно сказати, хто тримає повідець, але на деяких рекламних зображеннях Dogmeat зображено поруч із персонажем, якого поки умовно називають Гулем.

Кріс Парнелл грає мешканця Сховища з єдиним оком

Цьому нема жодного пояснення у попередньому лорі Fallout. При тому персонаж Парнелла вочевидь важливий бюрократ у Сховищі 33, можливо навіть Наглядач.

Люди-циклопи не зустрічалися у жодній грі, але у світі Fallout поширені мутації, а сховища насправді використовувалися для експериментів над людьми. Тож присутність такого чолов’яги якось пояснять – або ні. Беручи до уваги великий відсоток гумору у Fallout, можна очікувати будь-чого.

Персонаж Люсі залишає Сховище 33 – але поки не відомо, чому

У Сховищі 33 щось явно пішло не так – справи просто не можуть йти нормально з огляду на можливі експерименти Vault-Tec. Трейлер показує стурбованих мешканців. Люсі та її батько розділені вікном, потім Люсі залишає Сховище і вирушає на якесь завдання. Двері Сховища відчиняють для неї кілька інших мешканців, які, здається, перебувають у хорошій формі, тому ситуація в Сховищі 33 не схожа на зовсім катастрофічну. Можливо, Люсі вирушила по допомогу ззовні.

Люсі, Гуль та Максимус з Братства Сталі ніколи не зустрічаються разом

Сюжет, схоже, зосереджений навколо трьох головних героїв: мешканки Сховища Люсі, сквайра Братства Сталі Максимуса та мисливця за головами, умовно відомого як Гуль. Цікаво, що у трейлері вони жодного разу не зустрічаються у кадрі. Люсі прямує через пустелю, Максимус подорожує з BoS, а Гуль зайсається власними справами. Але у трейлері їхні три подорожі окремі. Джонатан Нолан, сценарист серіалу, нещодавно сказав, що персонажі намагаються відстежити якийсь артефакт, тож саме це може їх об’єднати.

Майкл Емерсон грає ексцентричного персонажа в окулярах

Якщо потрібний трохи незграбний, трохи імпульсивний та дивакуватий персонаж, звернутися до Майкла Емерсона – непогана ідея, і Amazon це зробив. Персонаж чудово відповідає атмосфери Фалаута, а автор цієї новини пригадав Майрона з Fallout 2.

Силова броня така ж, як в іграх

На відміну від творців «Відьмака» Netflix, які створили абсолютно крінжову броню для нільфгаардців, творці Fallout не стали експериментувати та просто відтворили броню Братства Сталі, яку можна бачити в іграх Bethesda. Це включає і деяку притаманну їй незграбність, але, здається, цей момент не викликатиме ні в кого заперечень. До речі, загальна естетика серіалу відповідає саме сучасним іграм, а не оригінальній дилогії.

Один пункт за чотири: наявність радтарганів, яо гаїв, гекко та містера Хенді

У серіалі присутні знайомі монстри та один знайомий тип роботів. Радтаргани з’являються у кадрі кілька разів. Yao guai (ведмедь-мутант), схоже, хоче пообідати лицарем Братства Сталі. Гекко, мутована саламандра, відкриває пащу, щоб показати… пальці, які ворушаться всередині. Крінжово, але цікаво. Робот-помічник містер Хенді везе мешканця Сховища на каталці у щось схоже на зруйноване Сховище.

А от кігтів смерті у трейлері немає. Буде жаль, якщо їх не нема у серіалі, але швидше за все, їх просто не показують задля інтриги.

Саундтрек відповідає тому, що використовує Bethesda

В іграх Bethesda звучать композиції The Ink Spots, The Andrews Sisters, Cole Porter, Billie Holiday, Bing Crosby, Ella Fitzgerald тощо 1930-40-х та подекуди 1950-х років. Але пісня Ната Кінга Коула «I Don’t Want to See Tomorrow» 1964 року хочь і не така стара, все ж не вибивається з загального ряду.

Естетична класика жанру

Кадр виходу Люсі зі Сховища у пустелю з розкиданими людськими кістками та черепами просто проситься на заставку у гру. Серіал вийде 12 квітня 2024 року.

Джерело: PC Gamer